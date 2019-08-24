ERMAN TOROĞLU

MAÇI seyretmediyseniz, skora aldanmayın. Seyrettiyseniz, bu cümleye hak verirsiniz, tabii ki futboldan anlıyorsanız.

Beşiktaş'ın dün gece en büyük şansı Göztepe ile oynamasıydı. Çünkü Göztepe iyi takım değil. Bu kadro ve bu oyun ile küme düşme mücadelesi verirler.

Bakınız, geçen hafta oynanan maçları seyrettiğimde Sivasspor'u beğendim, Kasımpaşa'yı beğendim, Trabzon'u beğendim, Malatya'yı beğendim. F.Bahçe ile Göztepe karşısında seyrettiğim Beşiktaş için kafamda soru işareti var. Çünkü bu takımların rakiplerinden Gazişehir çok kötü, Göztepe kötü.. Bunlar benim seyrettiğim takımlar için fikirlerim. İlk 7-8 haftadan sonra lig şekillenmeye başlar. Yalnız dört büyüklerin dışındaki takımların sezona çok iyi hazırlanıp, en az 10 maçta aldıkları puanlar çok önemli..

Dün gece aynı pozisyonlara Göztepe de girdi, Beşiktaş da girdi. Beşiktaşlılar gol yaptılar, Göztepeliler yapamadılar. Bu da şu demek; büyük takım, küçük takım farkı.. Aradaki o ufak ayrıntı sonucu belirliyor. Maçta kalite var mı, yok.. Yayıncı kuruluş atlıyor, zıplıyor ama ben bu işi yapmasam bu maçları seyretmem, çünkü eziyet oluyor. Bir de yayıncı kuruluşun açık kanallara maç görüntülerini vermemesini hayretle izliyorum. Ben bu cümleyi şimdilerde söylemedim. Yayıncı kuruluşta çalışırken de söyledim. Görüntüler verilsin ki, iş köpürtülsün. Hele Türkiye'nin şu ortamında komşuları ile sorunlar varken, yurt içinde de bazı sorunlar yaşanırken, insanların bir tek zevk aldığı, kötü futbola rağmen seyretmek mecburiyetinde kaldığı bizim futbolun görüntülerinin saklanmasına anlam veremiyorum. Hayırlısı diyelim veya herkesin kullandığı bir cümle var ya, her işte bir hayır vardır!

RUH HASTALARI!

EMİNE Bulut'un vahşice katledilmesinin görüntülerini izledik, maalesef! Bu tip ruh hastası insanları hapse atarak, cezalarını artırarak bu işleri halledemezsiniz. Bunları hapislerde tek kişilik hücreye koymayacaksınız. Diğer mahkumlarla beraber olan yerlere koyacaksınız. Bu iğrenç tipleri, af gelip yıllar sonra tekrar toplumun içine katmayacaksın. Bir an evvel layık oldukları yere yollayacaksın!