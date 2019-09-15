ERMAN TOROĞLU

Bu maçın 90 dakikası içinde 3 tane dakika, çok önemli! 6, 75 ve 83... Çünkü bu dakikalar, bu maçın kırmızı noktaları. Neden mi?

6'ncı dakikada Antep'in en etkili adamı Kayode boş pozisyonda ceza alanında Vida tarafından indiriliyor. Eğer Vida bu yaşta bu tecrübe ile bu penaltıyı yapıyorsa, bu oyuncuya 'pardon' demek lazım. Daha oynanacak 84 dakika var.

Bırak, Antep gol atsın! Belki de kaçıracak.

Sonra G.Antep oynamaya başlıyor. Bir taraftan Karius çıkarıyor, bir taraftan direkler.. Yani Beşiktaş'ın kalesinde üç tane kaleci var. İki direk, bir Karius!

Daha ilk yarı Antep 3-4 farkla soyunma odasına girebilirdi. Hem beceriksizlik hem de şanssızlık nedeniyle 1-0 girdiler. Sonra 2 gol daha buldular ve dakika 75'e gelindi..

G.Antepli Kayode ve Beşiktaşlı Elneny, 'VAR' kararıyla atıldı. Çok doğru bir şekilde, 'VAR'ın olduğu yerde bu hareketleri nasıl yaparlar, iki futbolcuya da hayretler içinde bakmak lazım.

Kayode'nin atılması, G.Antep'in hücum gücünü sıfıra indirdi.

Ve dakika 83'e geldik. Beşiktaş ilk golü attı, Antep'te panik başladı… Bir dakika sonra Beşiktaş'ın ikinci golü geldi, Antep'te panik tavanda!

Ve iki taraf için de korku filmi gibi bir 7 dakika oynandı. Yatanlar, kalkanlar, kartlar havada uçuştu.

Hakem böyle bir maçı iyi yönetti. 'VAR' da zamanında müdahale etti. Ama aynı VAR, G.Saray maçında müdahale etmedi, o da ayrı bir konu.

'VAR' varsa her yerde 'VAR', yoksa hiç bir yerde yok! İşine gelince 'VAR', işine gelince yok! Tabii ki bu, Türkiye'deki 'VAR' için söylenen bir cümle… Bu kadar iyi kararlar veren Umut Meler, bir yerde hata yaptı. Hiç gereği yoktu ve oyun yine gerginleşti. Beşiktaş faul atacak, tartışmalar oluyor. Top en az 15 metre farklı yerden oyuna sokuluyor. Ne gereği var, yerinden attır, otoriteni tam hissettir. Aynı hareketlerde hem Antepli oyunculara hem de Beşiktaşlı oyunculara sarı kart gösterdin.

Maçın başında daha 6'ncı dakikada doğru bir penaltı çaldın. Doğru bir kırmızı kart çıkardın.

İşin zor tarafından iyi çıktın, kolayında yara alıyorsun.

Şu bir gerçek, Beşiktaş, 6'ncı dakikadan sonra hep bir kişi eksik kalmasaydı, G.Antep'i yenebilir miydi, yenerdi! Bu benim tahminim. Ama şöyle de bir benzetme de var: Halamın bıyıkları olsaydı, amcam olurdu! Beşiktaş, ancak sezon başında iyi puanlar alırsa devamını getirir. Haliyle bu takıma Burak girince daha farklı olacaktır. Ama sakatlar yetişene kadar bu takımın sakata gelmemesi gerekir. Küçük takımlarla büyük takımlar arasındaki fark işte burada. 3-0 öndesin, maçı aldım diyorsun ve dakika 83… Ama sonra maçı bitirmek için göbeğin çatlıyor.