ERMAN TOROĞLU

İlk yarı F.Bahçe'nin bariz bir üstünlüğü var oyunda ama nereye kadar. Ceza alanına gidiyorlar, orada gereğini yapamıyorlar. Aslında Antalyaspor, F.Bahçe'nin arka tarafına ilk yarı 1 defa gitti ve golü buldu. Başka gitmeyince, bu kez F.Bahçeli oyuncular bütün enerjilerini hücumda kullandılar. Ama bir hata yaptı sarı-lacivertliler; topu taç çizgisi tarafından aut çizgisine kadar indirip orta yapmadılar. Halbuki bu tarz defansları geçmen için aut çizgisine kadar inip orta yapman lazım.

İkinci yarı bu kez Antalyaspor oyuna çıkmaya başladı. Ve öyle güzel çıktılar ki, inanılmaz gol pozisyonları yakaladılar. Bir de topu bencillik yapmayıp ilk pozisyonda kullansalar, en az 2 net gol pozisyonları daha vardı.

Şunu belirtmekte fayda var: Bu F.Bahçe kadrosu, kötü bir kadro değil. Ve bu tip golleri yiyorlarsa, Ersun aynaya bakmalı ve seri hareketlerle kendisini toparlamalı. Yani Ersun, sakatların arkasına sığınmamalı artık.

Bu hafta öyle bir beyanat verdi ki; yani 'G.Saray iyi takım' diyor… Şunu demek istiyor: 'Biz iyi bir takıma karşı oynadık hem de iyi oynadık!' Ama geçen hafta ikisi de kötüydü.

F.Bahçe'nin yediği golde stoperlerin zavallı halini görmemek mümkün mü? Beyoğlu'nda adamı böyle rahat gezdirmiyorlar, mutlak birine çarpıyorsun. Golü atan oyuncu öyle geldi geçti defansı…

Hakem kararlarına gelince... İlk yarı enteresan pozisyonlar var. Mesala Emre'ye bir bastılar, bir de yandan vurdular bileklerine. İkisinde de sarı kart kullanmadı hakem Antalyalı oyunculara. Muriqi, hem rakibinin ayağına bastı bir pozisyonda hem de rakibinin baldırına tabanını geçirdi. İki sarı karttan da atılabilirdi, direkt kırmızıdan da!

F.Bahçe hücumunda Antalyalı oyuncunun koluna gelen top, bence penaltı! Defans oyuncuları bu tarz pozisyonlarda ellerini arkaya alarak hareket etmeliler veya durmalılar. Hakem yorumunu öyle yaptı, VAR'daki Fırat Aydınus da öyle yaptı.