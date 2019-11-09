ERMAN TOROĞLU

Heyecanı yüksek bir maç, kalitesi yok, güzel goller var; her şeyden önce VAR var! Bu sene ilk defa VAR'ın doğru kullanıldığını gördük. Neymiş efendim, eğer VAR çağırıyorsa ve hakem hatalıysa hakemin puanı düşermiş; VAR çağırırsa ve VAR hatalıysa bu kez de VAR'ın puanı düşermiş. Yahu kardeşim sizin hakemlerinizin puanlarının düşmesi mi önemli, sahadaki takımların kaybettikleri puanlar mı? Böyle rezillik olur mu? Bu hafta biraz hizaya gelinmiş.

Şunu net yazalım; F.Bahçe mücadele ediyor tamam ama futbol olarak iyi değil. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra rakibini bitiremiyorsan, çok zor anlar yaşarsın.

Kasımpaşalı oyuncunun atıldığı olaya inanamadım, çünkü futbolcunun kendini böyle attırması demek, akıl tutulması demek. Aynı şeyi F.Bahçeli futbolcu için de söyleyebilirim. Orta sahada bir pozisyon kardeşim, niye gider o baskıyı yaparsın?

Haa, demek futbolcular şunu da düşünüyor artık... Trabzonspor kaptanı Sosa'ya yapılan pozisyonda bir futbolcu oyundan atılmıyorsa, hatta VAR'a da gidilmiyorsa; o zaman ben de yaparım! Bakın, nereden nereye..

Dün sahanın en iyi adamı Ali Palabıyık'tı. Neredeyse kusursuz bir maç yönetti. Demek ki biraz dikkatli olunca, biraz da cesaret eklenince; işte dün akşamki hakem çıkıyor ortaya.

Aslında dün akşamki maç, bu hafta yaşanan olaylardan dolayı zor bir maçtı.

Ama hakem hiç etki altında kalmadı, bravo!

Şimdi size F.Bahçe'nin en iyi 3 adamını söyleyeceğim. O zaman F.Bahçe'nin nasıl oynadığını daha iyi anlayacaksınız.

Serdar, Gustavo ve kaleci Altay.

F.Bahçe'ye bakıyorum, tamam geriden orta sahaya çabuk çıkıyorlar, hatta oradan ileriye doğru da aynı şekilde geliyorlar ama takım halinde oynayamıyorlar.

Sarı-lacivertliler bütün maçlara iyi başlıyorlar. 15 dakikada gol bulurlarsa rahatlıyorlar, sonra tempoları gittikçe düşüyor. Kasımpaşa 10 kişi kalmasa netice çok daha farklı olurdu. Ersun Yanal'ın başka işlere burnunu sokmadan takımıyla uğraşması lazım. Bir de 'kurgu-murgu' diyor, sen önce takımın kurgula!