ERMAN TOROĞLU

Biri yense lider olacak diğeri son sırada... Müthiş bir mücadele oldu. İki takımın da yakaladığı fırsatlar var. Ama Fenerbahçe'nin yakaladığı fırsatlar daha fazla... Sarı-lacivertlilerin üç topu da direkten gitti. Futbol böyle bir oyun. Her an her şey değişebiliyor. Bir gün önceki Antalya-Beşiktaş maçına bakıyorsunuz ilk yarı rezalet bir Antalya, ikinci yarı süper bir Antalya... Düşünün teknik direktör aynı, yönetim aynı, başkan aynı, rakip aynı hakem aynı... 180 derecelik değişimin bir ucunda Beşiktaş, bir ucunda Antalya... Ama dün geceki maç aynı değil. İki takım da mücadele ediyor. Korakor...

Son sıradaki Kayseri üzerinde şu farklılık var; yönetim değişmiş, başkan değişmiş, teknik direktör değişmiş; üstüne de paralar ödenmiş. Bir de rakip Fenerbahçe olunca ve seyirci desteği de gelince lig sonuncusu Kayseri canavar kesilmiş. İyi futbol mu oynadılar; hayır ama müthiş mücadele ettiler. Fenerbahçe klasik... 15-20 dakika sahanın her yerinde tam pres yapıyorlar. Rakibin kafasını kaldırmıyorlar. Güreşte; üstteki, alttakinin ensesine basar da nefessiz bırakır ya F.Bahçe onun gibi yapıyor. Gol bulursa rahatlıyor, bulamazsa süre ilerledikçe oyundan düşmeler başlıyor. Muriqi'in 20, 30 ve 60'taki vuruşlarına bakın.

Kayseri'de dün gece iki tane sporculuk örneği vereceğim futbolcu vardı. Adebayor ve Umut Bulut... Yaşlarına rağmen müthiş mücadele ettiler. İkisi de profesyonellikten örnekler verdiler.



EMRE'DE ISRARCI OLMAMALI

Ersun'un Emre olayında bu kadar ısrarcı olmaması gerekir. Emre'nin belli bir gücü var. Bence tek devre... Bunu iki devreye yaymaya kalkınca oyun üzerindeki etkisi de azalıyor. Emre bütün gücüyle oynamalı, sonra elini kaldırıp 'çıkacağım' demeli. Yani sistem nerede trak orada bırak olmalı. Fazla ısrar takımı eksik bırakıyor. Çok pozisyon vardı maçta. Yalnız hakemde şunu gördüm, ilk yarı 3 tane nizami ve tehlikeli şarj oldu. Bunların ikisini verdi. Ceza alanının dışındaydı.

Birini vermedi; ceza alanı içindeydi. İşte bundan dolayı hakemlerde ikilemler doğuyor. Değişik hakem olsa kabul edeceğim. Aynı hakemin bu tarz olayını kabul etmiyorum. 3'ünü de vermese 'hakemin bir yerde sitili' derim. Ama öbür türlü aklım karışıyor.