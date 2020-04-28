VAR raporlarını vermediler!

MHK eski başkanı Yusuf Namoğlu’ndan olay sözler: VAR'ı biz kurduk ama çoğu şeyine karışamadık. Raporlar bize değil, federasyondaki bir gruba gidiyordu... Türkiye'yi 7 bölgeye bölüp, scout ekipleri kurup, kaliteli genç isimleri çıkarmak istedim. Ama izin vermediler... Benden önce hakem tayinlerine karışmışlar. Benim zamanımda da karışmak istediler ama önlem aldım

Biz insanları yaptıkları görevlerle hatırlıyoruz veya insanlar o görevle öne çıkıyorlar. Yusuf Namoğlu… Mesleği inşaat mühendisliği. İki dönem İstanbul Milletvekili, bir dönem de Beşiktaş İlçe Belediye Başkanlığı yaptı. Futbol camiasında da 12 yılı FIFA olmak üzere 22 yıl hakemlik, 10 yıl UEFA gözlemciliği, 10 yıl UEFA maç delegeliği ve UEFA Hakem Konvansiyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. Bu arkadaşımız Türkiye'de üç dönem Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yaptı. Bakınız, hakemleri sürekli eleştiriyoruz. Yusuf, konuşmayı pek sevmez. Ama açtım telefonu, "Yahu Yusuf, şu son MHK döneminde bir de VAR çıktı, bu süreçte neler oldu senden öğreneyim" dedim. "Hay hay" dedi ve ben sordukça o cevap verdi… "Neden istifa ettin?" diye sordum Namoğlu'na… Başladı anlatmaya: "Futbol Federasyonu yönetim kurulunda olan bazıları ve TFF'de çalışan bazı profesyoneller başarılı olmamam için çok çabaladılar. Taleplerimin birçoğunu yerine getirmediler. Mesela Türkiye'yi 7 bölgeye bölüp, scout ekipleri kurup, kaliteli genç isimleri çıkarmak istedim. Yani hakem yetiştirme konusunda köklü değişiklikler yapmak istedim. Ama bize maddi imkân sağlamadılar."



TÜRKİYE GÜNLERCE SABAH'IN BU FOTOĞRAFINI KONUŞTU

Geçen sezon G.Saray'ın Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçta Marcao'nun ceza sahasında Ekuban'ın ayağına bastığı pozisyonu VAR'dan izleyen hakem Ümit Öztürk, 'devam' kararı vermiş, SABAH'ın yakaladığı bu kare ise gündeme damga vurmuştu. Yusuf Namoğlu, VAR'ın başındaki Bülent Yıldırım'ın, Öztürk'ü ekran başına çağırdığını ancak 'ayağa basma' olduğunu söylemediğini açıkladı.



ATAMALARI BAKKAL DEFTERİ İLE YAPTIM!

"Peki hakem tayinlerine karışmak isteyenler oldu mu?" diye sordum, "Evet" dedi ve devam etti: "Benden evvel hakem tayinlerine karışmışlar. Benim dönemimde de karışmak istediler. Sonunda kendimce önlemler aldım. TFF'nin bilgisayarlarını değil, kendi bilgisayarımı kullandım. Şahsi telefonumu kullandım. Hatta öyle anlar geldi ki bakkal defteri gibi atamaları kalemle deftere yazdım. Çok sinirlendiler. Yalnız bazı spesifik maçlarda dönemin TFF Başkanı ile fikir alışverişi yaptığımız oldu. Zaten MHK Başkanı, Futbol Federasyon Başkanı'na bağlı olarak çalışmalıdır." Namoğlu'na ardından şu soruyu sordum, "Görev sürende neler yaptınız?" Cevabı hemen verdi: "Profesyonel hakem ve yardımcı hakemlik sistemini getirdik. Wyscout uygulamasını devreye soktuk. Performans analizi yapıyor. Sezon öncesinde hakemlere de futbolcular gibi 15 gün kamp uygulaması getirdik. Hakem kurslarını 9 güne çıkardık. 6 ayda terfi imkânı getirdik. Nitekim Halil Umut Meler, Ali Şansalan, Zorbay Küçük, Atila Karaoğlan, Arda Kardeşler, Bahattin Şimşek gibi hakemleri çıkardık. Halil Umut Meler'i mesela, 1.5 yılda FIFA yaptık."



TÜM DÜNYA BİZİM SİSTEME DÖNECEK

Bizim ilk anlattığımız sistemi eleştirenler şimdi IFAB'ın alacağı karara baksın...

KONUŞURKEN geldik VAR'a... Konuyu kuruluş aşamasındaki insana soralım dedik... "VAR'ı kurarken 1.5 yıl eğitim verdik. UEFA bile inceledi ve VAR eğitimlerini bizim merkezde verdi" diyen Namoğlu, şu sıkıntıları anlattı: "VAR'ı biz kurduk ama birçok şeyine karışamadık. Maçlar bitiyor, ama bize bir rapor gelmiyor. Oyun ne kadar durdu, pozisyonda ne kadar inceleme yapıldı? TFF içinde bir grup vardı. Raporlar işte o gruba gidiyordu" dedi. Namoğlu'nun 'O grup' dediğini ben biliyordum. Beşiktaşlı eski yönetici Cengiz Zülfikaroğlu ve ona bağlı çalışan Aybars Canbay'dan bahsediyordu. Namoğlu aynen şunları söylüyordu...



ARKADAN VURULDUK

"Tabiri caizse; davulu bizim boynumuza astılar, tokmağı onların eline verdiler. VAR, iki başlı bir sisteme döndü. Ben hakemlere 'Yüzde 70 bile ihtimal dahilinde olursa pozisyonu izlemesi için hakemi çağırın' dedim. VAR hakemi niye sahadaki hakemle konuşmasın. Ama TFF'deki o grup hep devredeydi. Şöyle dediler, "Bizde uygulanan VAR, Turkish VAR. Dünyada böyle uygulama olmaz." Ama bunu söyleyenler, önümüzdeki sezon ligler başlayınca utanacaklar. Çünkü, IFAB benim söylediğim olayı hayata geçirecek. Yani şüphe varsa VAR'daki hakem, sahadaki hakemi çağıracak ve onunla konuşacak. Yani dünya da Turkish VAR'a dönecek! Öyle dedikodular çıkarttılar ki neymiş efendim, Avrupa'da VAR'a az gidiliyormuş, Türkiye'de fazla gidiliyormuş. Hem karşıdan hem arkadan vurulduk.



YILDIRIM SÖYLEMEMİŞ

Namoğlu anlatmaya devam ediyor: "Bazı maçlarda da sorun çıkınca -ki bu sorunlar hakemlerin kafasının karıştırılmasından olmuştur- ortalık karıştı. Mesela G.Saray- Konya maçı… Hakem Hüseyin Göçek ısrarla 'penaltı' diyor. Pozisyona yakın olan yardımcı hakemin ikazına rağmen VAR'daki Halis Özkahya hiç olaya karışmıyor. Halbuki çağırsa ve Hüseyin'e, "Kardeşim pozisyon temiz. Bak izle, pozisyon bu" dese kararı da Hüseyin'e bıraksa iş çözülecek. Mesela Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı… Hakem Yaşar Kemal Uğurlu… Penaltı atışından sonra oyunu Fenerbahçe lehine endirekt serbest vuruşla başlatıyor. Fırat Aydınus VAR'da… Hakemi çağırsa, iki takım oyuncularının da penaltı atışında ceza alanı ihlalini gösterse penaltı tekrar edilecekti. Yapmıyor. Galatasaray- Trabzonspor maçı… Hakem Ümit Öztürk, VAR'da Bülent Yıldırım var. Hakemi davet ediyor ama Galatasaraylı oyuncunun havada Trabzonlu oyuncunun ayağına bastığını söylemiyor. Söylese sorun çıkmayacak."



TEKNİK BÖLÜMDE F.BAHÇE TV'DEN ÇALIŞAN VARDI

Şunu sordum Yusuf'a… Biz 'Takım Oyunu' program ekibi olarak VAR sistemini gelip yerinde inceledik. Orada benim bir şey dikkatimi çekti. VAR ve AVAR var…. Ayrıca teknik ekip olarak çalışanlar da var. Bu teknik elemanlar maçlarda en az hakemler kadar etkililer. Bu konuda ne diyorsun?" Dedi ki, "Maalesef orada da sıkıntılarımız oldu. Bu ekipler bize bağlı değil, o dediğim federasyondaki gruba bağlı çalışıyorlardı." "Teknik ekipte çalışanlarda fanatikler var mıydı? diye sordum, "Fenerbahçe TV'den gelen görevliler vardı" diye yanıt verdi. Şaşırdım… Bir kulüp televizyonundan gelen biri VAR sisteminin teknik bölümünde çalışıyordu. Bu teknik ekip konusu açılınca aklıma Trabzonspor- Gençlerbirliği maçı ve Sörloth'un gördüğü kırmızı kart pozisyonu geldi. Gençlerbirliği oyuncusunun attığı iki tane tekmeyi hızlı film gibi gösterip, Sörhoth'un itmesini defalarca hakemin gözünün önüne sokup oyuncuyu attıran da bu teknik ekipte çalışan vatandaşlardı! Teknik ekip ne kadar mı etkili? Futbolcunun topa dokunduğu anı bir salise öne alsan ofsayt olur veya olmaz. Teknik ekip hakemden daha etkili VAR olaylarında. Yani bu teknik ekip ve federasyondaki o grup, komiteyi aslanların önüne atıyorlardı.