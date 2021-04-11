ERMAN TOROĞLU

G.Saray geçen haftayı boş geçirdi. O nedenle bu maça daha iyi hazırlanması, diri olması lazımdı. Ama süreyi boş geçirmiş. 90 dakikaya baktığımızda Karagümrük fizik olarak G.Saray'a göre daha iyiydi. Oyunu istediği şekilde yönlendirdi. Fakat bir şeyi yanlış yaptılar. İster buna şımarıklık deyin, ister ukalalık; 'Rakibi rahat yenerim' deyince, o havayı da görünce, kendi ceza alanın etrafında top yaparak çıkmaya kalktılar! G.Saray 'Şampiyon olacağım' diyor, geçiniz! Sahaya çıkan 11 futbolcu ölümüne mücadele ederse olursun. Sahaya çıkan 11 oyuncudan 10'u piknik yaparsa, bir tek yaşlı dediğimiz Babel mücadele ederse, vah bu G.Saray'ın haline..

Hakem tartışması çok olan bir maç. Tamam, bazı pozisyonlarda haklıydı. Bazı pozisyonları görmesi gerekirken VAR'a gitti ve haliyle futbolcular da sinirlendiler. Mesela Donk'un atılma kararı doğru. Mesela Lens'in rakibinin bileğine basması kırmızı kart olur mu? İki oyuncu aynı ayna topa giriyorlar. Birisi vuruyor, diğerin vuramayınca ayak bileğine gidiyor. Hakem, yorumunu öyle yaptı. Yani kasıtlı olarak bir şey değildi ama ağır çekim oynatırsanız kırmızı kart çıkar. Mesela maçın en önemli kararlarından biri; son dakikalarda G.Saray lehine bir penaltı ve kırmızı kart! Sonra VAR'a gidildi, ikisi de iptal.. Şunu söylemeliyiz, yayıncı kuruluşun gösterdiği görüntüler rezalet. Sağdan gösteriyor kötü, soldan gösteriyor kötü. Ama şunu çok iyi biliyorum, bize gösterilen görüntüler ile hakemlerin VAR'daki görüntüleri aynı değil. Buna geçmişte çok şahit oldum. İşin sonuna gelelim ve noktayı koyayım; G.Saray geçen hafta 'bay'dı. Bu hafta 'bay bay' oldu! Hayırlı işler.