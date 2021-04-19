ERMAN TOROĞLU

İki takım da gergin kemanın telleri gibi… Geçen seneki Başakşehir'in yerinde yeller esiyor. Böyle bir takıma karşı Fenerbahçe'nin çok daha farklı futbol oynayıp, rahat hareket etmesi gerekirdi. Ama onlar da iyi değiller. Rakip 30 dakika 10 kişi oynadı ve bu 10 kişi oynadığı anlarda da bir penaltı kazanıp kaçırdılar.

Fazla uzatmadan yazalım isterseniz; Başakşehir'in kazandığı penaltı net penaltı. Başakşehir'in atılan futbolcusu atılır. Senin sarı kartın var. O pozisyonlarda ortalıkta gözükme… Çünkü rakip üzerine oynar, seni attırır. Sahada gördüğün gibi... Peki Serdar Aziz nasıl sahada kaldı? Adamın suratına tekmeyi yapıştırdı; bunu Cüneyt Çakır'a sormak lazım! Visca'nın kaçırdığı penaltıda ise ihlal var. Tekrar edilmesi gerekirdi. İki takım da oynadığı futbolla tatmin edici değillerdi. Sadece koştular o kadar. Ama Türkiye'deki futbol kalitesi bu... Şampiyonluk oynayan takım ile düşmeye namzet takımın mücadelesi... Heyecan da yoktu, futbol da yoktu.

Bu sene maalesef birçok takımı bu şekilde seyrediyoruz. Aslında rakip 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe'nin çok daha farklı oynaması gerekirdi. Aslında 11'e 11 oynarken de Başakşehir'in futbolu futbol değildi. Orada da Fenerbahçe gerekenleri yapamadı. Türkiye'de böyle. Biri şampiyonluk kovalıyor; biri düşmemeye oynuyor. Herkese hayırlı işler.