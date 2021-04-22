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Haberler Erman Toroğlu İşim olmasa ben maç seyretmem!
ERMAN TOROĞLU
22 Nisan 2021, Perşembe ERMAN TOROĞLU

İşim olmasa ben maç seyretmem!

Sahada direkten dönen pozisyonundan başka bir şey var mı? Yok... şampiyonluğa oynuyor ama sahada bir şey yok! Tam bir kabız futbolu, inanamıyorum ya!
Sıkıcı futbol diyoruz "Pandemi var, taraftar yok" diyorlar. İngiltere'de, Almanya'da pandemi yok mu? Çıkıyorlar, hakem de hakem. Ya bırakın bu işleri! Hâlâ eskide kalmışsınız. Hâlâ 1800'lerdeki şampiyonluklardan bahsediyorsunuz. Biraz top oynayın ya!
Buyur, şuraya bak, rezilliğe bak. Bir futbol gördünüz mü? Trabzon, Galatasaray'a göre daha iyi, daha şekilli oynuyor. Galatasaray 'şampiyonluğa adayım' diyor.
Sivasspor- Beşiktaş maçını seyrediyorum, bir şey yok, Galatasaray- Trabzonspor maçını izliyorum, bir şey yok. Bu oynanan futbolsa, futbol bu değil! Allah, Türkiye'deki seyirciye kuvvet versin. Benim işim olmasa Türkiye'de maç seyretmem.
Galatasaray 1 puanı sayesinde aldı. Muslera 1 puanın iyi olduğunu söyleyerek haklı. Çocuk yırtındı!
G.Saray, Fenerbahçe ve sürekli "Bu hakemi bize vermeyin" diyor. MHK de doğrusunu yaparak "Al sana hakem" diyor.

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