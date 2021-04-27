VAR operatörü mü tır operatörü mü? Pratisyen doktor, operatör doktor… Dört tane kavram. Türkiye'deki VAR operatörleri bazı kulüplere göre şampiyonluğu belirleyecek. Doğru mu? Bence evet... Peki bu VAR'dakiler pratisyenler mi yoksa profesyoneller mi? Bakın karşımıza neler çıkıyor.

Pazar akşamı seyrettiğim F.Bahçe-Kasımpaşa maçındaki VAR hakemi (Suat Arslanboğa) de yanındaki operatör de bence tam profesyoneller. Neden mi? Bir ofsayt pozisyonu var. Kırmızı ile mavi çizgi için mübalağa bir yana 15 dakika bekledik.

Hani bazen hızlı trenler geçiş yaparken, aradaki makaslar karışır ya öyle bir şey oldu. Sahadaki hakemin de suratı ekşidi, ne yapıyorlar diye. Bu kadar süre bekledikten sonra bir baktık ki iki çizgi olması gereken ofsayt bilgisi, yani çizgisi tek çizgi çıktı... Ne mavi belli ne kırmızı. Eğer mavi ile kırmızı üst üste gelirse o zaman atılan gol, gol. Ama ne maviyi ilerde gördüm ne kırmızıyı. Çok uğraştılar mesafeyi de koyamadılar. Sonra üst üste koydular.

Sonra bir penaltı pozisyonu oldu. Bence net penaltı. Kasımpaşa hücumcusunu, Fenerbahçe stoperi alttan ve üstten yere indirdi. Hakem Fırat Aydınus, olmaz öyle şey dedi. VAR'dan da ses çıkmadı. Ya kardeşim pozisyon net, çağır hakemi, kararında devam eder veya vazgeçer. Ofsayttan sonra bir de bu oldu mu o zaman benim kafam karışır. Kamuoyunun da karıştığı gibi.



KAVGA İSTEMİYORUZ!

Şimdi bunları niye yazıyorum? Tam maçın oynanacağı günden saatler önce Fenerbahçe, VAR operatörüyle ilgili bildiri yayınladı. Sonra da bunları yaşadık. Beşiktaşlı yöneticiler, salvolar salladı. Fenerbahçe'nin yöneticisi karşılık verdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da "Kavga istemiyoruz" dedi. Buraya kadar televizyonlarda gördüklerimizi yazdık. Şimdi gelelim perde arkasına... Bin defa söyledim. Serdar Tatlı ile çay bile içmedim. Kendisini dürüst bilirim. 'Amma velakin Serdar Tatlı 'Bu hakemleri istemiyoruz' diyen kulüplere o maçta hata yapmadıysa maç vererek doğru yaptı. Hatta kamuoyunda Serdar Tatlı, Erman Toroğlu'nun etkisinde kalıp bunu yaptı diyenler de oldu. Yine amma velakin deyip buna cevap verelim; Beşiktaş Kulübü istemedi, Sergen söyledi Beşiktaş'ın 2. maçına verdiler. Galatasaray da istemedi Serdar Tatlı doğru olarak aynı hakemi verdi. Ali Koç, dedi ki 'Biz hakemlerden ve VAR'dan şikâyetçiyiz." Ama bazı kulüplerin söylediği gibi 'Bunu istiyoruz, bunu istemiyoruz' demedi. Yani o aynı hakemin tekrar verilme olasılığının önünü kapattı.



ARKASINDA BİRİ Mİ VAR?

Şimdi gelelim fasulyenin nimetlerine... Suat Arslanboğa diye bir hakem var. Takip ediyorum. Enteresan kararlar veriyor. Bu hakem ile bazı MHK'ler mukavele yapıyor. Bazılarında bu da olmuyor. Şimdi soru soracağım, 'Bu hakemin arkasında biri mi var?' Maç verilmesini isteyenler ve mukavele yapılmasını isteyenler… Böyle vıdı vıdı etrafında dönen bir hakemin Serdar Tatlı tarafından bazı maçlara hakem bazı maçlara da VAR olarak atanmasını yandan bakarak karşılıyorum. Merak ediyorum. Bu hakemin saçında boncuk mu var?

Şimdi bunları niye anlatıyorum. Futbol aleminin içinde yetiştim. Kusura bakmayın alnımda da keriz yazmıyor. Bazı şeylerin de göstere göstere yapılmasını kabul edemiyorum. Serdar Tatlı, önümüzdeki iki hafta lig şampiyonluğunu veya düşenleri belli edecek haftalar. İyi bir adın var ve şu anda eşikte duruyorsun. Ama sakın diyet ödeme. Dost acı söyler sevgili Serdar Tatlı! "