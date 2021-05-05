ERMAN TOROĞLU

SORU 1



Ligde son düzlüğe girildi, genel hava Beşiktaş'ın şampiyon olduğu yönünde… G.Saray ve F.Bahçe ise pes etmedi… Bir sürpriz yaşanır mı?



ARTIK ŞAMPİYONU SADECE HAKEMLER DEĞİŞTİRİR

BEŞİKTAŞ'IN şampiyon olmaması için iki sebep var: Beşiktaş'a tayin edilecek hakemler, rakiplerine tayin edilecek hakemler. Göstere göstere ahlaksız işler yapılıyor. Bu cümlelerimin hesabını sormak isteyenler görüntüleri getirsinler, beni mahkemeye versinler, hakimin önüne çıkıp konuşalım.



SORU 2



Galatasaray-Beşiktaş maçının sonucu ne olur? Bir yanda Fatih Terim bir yanda Sergen Yalçın. İki teknik adamı mukayese eder misiniz. Favori Beşiktaş mı, Galatasaray mı. Neden?



ÜÇÜNÜ SERGEN YALÇIN ZORLAR!

TECRÜBE büyük faktör… Kolay kazanılmıyor. Tecrübe çok pahalı bir şey ama iyi kullanırsanız. Tabii bir de şu var. Her şeyin genci, dinamiği, yenisi iyidir. Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli… Yeni birilerinin gelmesi lazım. Bu üçlüyü zorlayacak adam da Sergen Yalçın. Az hata ile doğru gidiyor. Birisi kulüp başkanı ile kavga edip, saha çamurlu diyor Fatih Terim, diğeri Şenol Güneş... Avrupa'da Fransa, İtalya, İspanya, Almanya bizden bir hafta sonra ligleri bitirmesine rağmen Güneş'in isteği ile Türkiye'de takımlar perişan oluyorlar, şu hastalık döneminde. Neyi kaçırıyorsun Şenol Güneş? Benim milli takımımda oynayan 8-9 tanesi zaten Avrupa'da oynuyor. 3 gündür bunu işliyorum. Bir tane cevap veren Allah'ın kulu yok.



SORU 3



Yılmaz Vural yabancı futbolcular için ağır cümleler kurdu ve "Yabancıyı serbest bırakmak isteyen zihniyete sesleniyorum. Biz kimsenin oyuncağı değiliz" dedi. Vural haklı mı?



KESİNLİKLE YABANCI HOCA GELMELİ



Yıllarca yerli antrenörler olsun dedik ama şu anki fikrim şu; kesinlikle yabancı teknik direktörler gelsin. Eğer bu hakem alemi de böyle devam edecekse hiç istemememe, gönlüm razı olmamasına rağmen bu yerli cambazların önüne acaba yabancı hakemler getirmeyelim mi diye düşünmüyor değilim. Pes artık!



SORU 4



G.Saray Beşiktaş derbisinin hakemi sizce kim olmalı?





VAR'DAKİ HAKEMLER KÖR OLMASIN GÖZLÜK TAKSINLAR



HİÇ çalışmadım... G.Saray-Beşiktaş maçına çıkan hakem gördüğünü çalsın, ufak hesaplar yapmasın… VAR'da görev alacaklar da geçtiğimiz haftalardaki gibi kör olmasınlar, gözlük taksınlar, bütün bir yıl emek sarf eden namusuyla mücadele eden kazansın. Hakem de namuslu düdük çalsın, VAR'daki hakemler de namusuyla, dört gözüyle karşılaşmaya baksınlar.



