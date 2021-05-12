ERMAN TOROĞLU

Dünkü 90’lardan sonra bu sefer geminin idaresi kaptan Fatih Terim’in eline geçti, onun da tayfaları idareyi ele aldılar

Uzun yıllardır bu tarz bir şampiyonluk yarışı görmedim. Belki bir mucize olacak ve Galatasaray şampiyon olacak ki o mucizeye yakın anda sarı-kırmızılılar.

Ama gerçeklerden kaçamazsınız. Sergen'in elindeki kadroyla verdiği mücadele ile Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrolarıyla yaptığı mücadele aynı değil. Sergen'in bu kadroyla buralara gelmesi bile büyük başarı. Oyunun ilerleyen dakikalarında oyuna sokacak, ilk 11'de oynayan, girdiği zaman da çıkanı hissettirmeyen oyuncusu kenarda yok. Ama G.Saray yedek kulübesi ile F.Bahçe'de tonla oyuncu var. Öyle veya böyle Karagümrük eksik kalmış ve sen 1-1 yapmışsın, artık orada puana oynayacaksın. Oyunu soğutacaksın, defansta hata yapmayacaksın. Bu işler satranç gibidir. Beşiktaş'ın son dakikalarda yediği gollere bakın, bir de rakiplerinin attığı gollere. Her şey teknik adamdan beklenmez. Saha içinde de lider olacak ve böyle bir maçta 38'lik Atiba bence çok arandı. Eğer Galatasaray şampiyon olursa Beşiktaş altın tepside Galatasaray'a şampiyonluğu sunmuş olacak.



3 MAÇTA DA BÜYÜK HATA YOK

Şöyle genele baktığımızda 3 hakem için de çok büyük hata yok gibi geldi bana. Yine de pozisyonlara bakmak lazım. Çünkü 3 maçı izlemek çok zor. Karagümrük ligin yenisi, Sivasspor eskisi, Rıza'nın olduğu yerde takımı diri olur. Sivas rahat oynadı. Karagümrük çok rahat oynadı. Çünkü Karagümrük ayağa çok iyi top yapan bir takım. Teknik adamı da zaten sezon başından beri öyle istedi.

Fenerbahçe, Sivas'a karşı aynı Beşiktaş gibi direnç gösteremedi. Ama o yedek kadrosuyla daha farklı olması gerekirdi. Şu anda Fenerbahçe için olay bitti.

Dün akşamki 90 dakikaların sonuna kadar lig şampiyonluğu gemisinin kaptanı Sergen'di, tayfaları Beşiktaşlı oyuncular. Dünkü 90'lardan sonra bu sefer geminin idaresi kaptan Fatih Terim'in eline geçti, onun da tayfaları idareyi ele aldılar.