ERMAN TOROĞLU

10 gün önce bir yazı kaleme aldık, 'Rezil futbol' diye... Dün Hürriyet Gazetesi'nde TFF'nin, Şenol Güneş'e hesap sorduğu ve cevaplarının olduğu bir yazı okudum. Şenol Güneş diyor ki verdiği raporda, "Son üç maç kötü oynadık, çözemedik'. İnanamıyorum! Bunu benim çözecek halim yok. Şenol Güneş çözecek ve çözemez tabii ki. Çünkü kadroda rekabeti sağlayamadı, rakibi iyi analiz edemedi, ona göre kadro çıkaramadı. Yahu Şenol Güneş, oynadığımız 3 takımın hocası da diyor ki, 'Milli takımınızı izledik, ona göre hazırlandık ve başarılı olduk.' Sen de diyorsun ki 'Çözemedik ve anlayamadık'. Şenol Güneş, Türk insanını aptal yerine koyuyorsun. Adamlar bizi çözmüşler, sen çözememişsin. 10 gün evvel yazdığım özette şunu dedim: "Şenol Güneş'ten hesap soracak kimse yok mu?" Kim soracak? Futbol Federasyonu... Nitekim TFF, Güneş'ten rapor istemiş. Güneş de La Fontaine'den masallar anlatmış. Mış, miş, muş... Sonunda TFF yönetim kurulu toplanmış. Nihat Özdemir, Güneş'in başarısızlık nedenlerini yönetim kuruluna okumuş. Güneş de cevap vermiş.



SOYDAN VE ALTINTOP...

Yönetim kurulunda çok insan var. Mutlak hepsi futboldan çok iyi anlıyorlardır ama yönetim kurulunda iki tane insan var futbol oynamış... Biri Selim Soydan, diğeri Hamit Altıntop. Soydan, ortadan konuşuyor; "Bu takımı Şenol Güneş getirdi. İnşallah daha iyi olacağız" diyor. Şenol Güneş'in dediği gibi, 'Futbolcular çok yeni. Bu tip turnuvalar oynamadılar' yorumları yapıyor. Aslında Şenol Güneş'in toplantıda söylediği cümleler enteresan; 'Genç bir milli takımız. Böyle turnuvalara ve maçlara alışkın değiliz' diyor. 'Bu futbolcular daha pişecek' gibi laflar söylemiş.

Yahu Güneş, senin elindeki milli takım oyuncuları genç falan değil. Çoğunluğu Şampiyonlar Ligi'nde oynayan isimler. Misal mi vereyim... Bir tanesi Milan'ı götürüyor, Hakan Çalhanoğlu… Bir tanesi Fransa şampiyonu olan takımda oynuyor. Milano'da Milan'a 3 tane gol atıyor. San Siro'da bunu yapıyor. Bunu yapan zaten dünyada iki tane futbolcu var. Bir tanesi Yusuf. Ama sen onu kullanmayı bilmiyorsun. Burak zaten senin çocuğun. Zeki de oynuyor. İngiltere gibi üst düzey ligler ve takımlarda oynayan isimlerin var. O kadar kıymetli adamların var ama sen topu çıkarmak için müdahale yapan ve kendi kalesine atan oyuncuyu 1 maç sonra satıyorsun. Peki bu futbolcu nerede oynuyor? Juventus'ta.

Vay anasını ne kadar gençlermiş! Şenol Güneş, 'Rakip takımı daha çözemedik, bilemedim, yandım' diyorsun. TFF'yi uyutmaya kalkıyorsun ama kamuoyunu uyutma şansın yok.



3 KELİME ANLATIYOR...

Selim Soydan efendi insan. Seni de kırmaz ama iyi biliyorum. Soydan kafasındaki gerçekleri orada söylemiyor. Orada kafasındakileri söyleyen bir kişi var; Hamit Altıntop. Ne diyor Hamit? Öyle üç tane kelime söylüyor ki Şenol'u yerle bir ediyor ve doğruyu söylüyor: 'Çaresiz kaldık, mahkum oynadık, koptuk.' Hamit Altıntop, sonuna kadar Türk çocuğu ama Almanya'da yetişen bir oyuncu. Oranın eğitimini almış, sağı solu oynamıyor. Ve net bir şekilde, tokat gibi Milli Takım'ın neden bu neticeyi aldığını suratımıza vuruyor.

Ama şimdi Hamit Altıntop çok dikkat etsin. Sevgili Hamit, seninle muhabbetimiz olmadı. Senin sahadaki davranışını çok beğenen sporseverlerden biriyim. Sana şunu söyleyebilirim Hamitciğim; Sezen Aksu'nun bir parçası var, sana ona hatırlatayım: Hey seni yerler, yerler. Seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü. Yoksa günah bizden gider…"