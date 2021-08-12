ERMAN TOROĞLU

At çamuru izi kalsın. Kendi kabiliyetsizliğini ve beceriksizliğini başkasının sırtına vur gitsin! Olmaz öyle şey. Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Türkiye’de futbol nerelerden nerelere geldi!

Geçen sezon, Fenerbahçeli iki yönetici Selahattin Baki ile Alper Pirşen, Gençlerbirliği maçı sonrasında sert açıklamalar yaptılar. Ofsaytlarda çekilen çizgiler üzerine sıkıntılarını dile getirdiler. Geçen sezon ve evvelki yıl yapılan ofsayt çizgisi uygulamalarından ben de rahatsızım. Çünkü çok tuhaf işler yapıldı. Bazı ofsayt çizgilerini çekmek neredeyse saatler sürdü. Etekliğin çemberi gibi overlok çizgileri çekildi! Yani pozisyon ofsayt olsun mu, olmasın mı, bu işi yapanların eline kaldı. Hesap soruldu mu bilmiyorum. Yalnız burada iki yönetici, bu işi yapan kişi veya kişiler hakkında son derece dikkat çekici iddialarda bulundular. Dediler ki; "Bunlar FETÖ'cü ve bunlar Fenerbahçe'ye zarar veriyorlar." Yani bir yerde dediler ki; "Bunu yapanlar bu işte organizeler." Benim fikrim, bu iş organizeyse su yüzüne çıksın. Ama bu vatandaşlar FETÖ'ye üyeyse bu da su yüzüne çıksın. Yöneticilerin açıklamalarını ihbar kabul eden Türkiye Futbol Federasyonu, cumhuriyet savcılığına yazı yazarak olayın açıklığa kavuşması için başvuruda bulundu.



Aylarca süren çalışmaların ardından bu şahısların FETÖ'ye dahil olmadıkları belirlendi.

Şimdi burada beş dakika duralım. Kendi takımlarındaki yönetim becerisizlikleri, teknik adamlarının yetersizliği ve futbolcularının sahada mücadele etmedikleri, yani bir kulübün kendine düşen görevlerini yapamayıp en kolay yoldan bazı kişileri veya grupları FETÖ'cü ilan ederek ve daha da tehlikelisi "Seyirci sokağa dökülür" cümlesini kullanarak sosyal patlamaya sebep olabilecek tehlikeli açıklamalar yapmaktadırlar. İşte bu sporculuğa da spor yöneticiliğine de sığmaz. At çamuru izi kalsın. Kendi kabiliyetsizliğini ve beceriksizliğini başkasının sırtına vur gitsin! Olmaz öyle şey. Fenerbahçeli bu iki idareci şimdi ne yapacak merak ediyorum? Ama şunun da altını çizmekten geri kalmayacağım. Bu söylediklerim sadece Fenerbahçe Kulübü için de değildir, çoğu takım için geçerli. Yapmayın, yapmayın, yapmayın! Çünkü bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Türkiye'de futbol nerelerden nerelere geldi. Acınacak haldeyiz. Bunun da büyük sebebi kulüp idarecileri.



NE OLMUŞTU?



Geçen sezon Kadıköy'de 30. haftada oynanan Fenerbahçe- Gençlerbirliği maçında konuk ekip Ayite'nin golüyle 2-1 öne geçip maçı kazanmıştı. Bu pozisyonda VAR çizgisinin çekimi uzun sürmüş ve tartışmalara yol açmıştı.



FENERBAHÇELİ YÖNETİCİLER NE DEMİŞTİ?



SELAHATTİN BAKİ:

FETÖ futboldan tam olarak temizlenmedi. Bu sözleri geçtiğimiz günlerde Başkanımız Ali Koç söyledi ve bugün başımıza bunlar geldi. Yediğimiz gol kesinlikle ofsayt. FETÖ'cü zihniyeti Fenerbahçe taraftarıyla oynayıp sokağa dökmeye çalışıyor.



ALPER PİRŞEN:

Aklımızla oynuyorlar, Galatasaray maçının VAR operatörü de aynı arkadaş. O maçta Mesut'un pozisyonunun ofsayt olmadığı ortaya çıktı. Bu maçta da operatör, top ayaktan çıktıktan sonra çizgi çiziyor.



SAVCILIK: KOVUŞTURMAYA GEREK YOK

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Mart 2021'de TFF tarafından yapılan başvurunun 'kovuşturmaya yer olmadığına dair karar' verdiğini bildirdi.



Savcılıktan, "Şahısların, örgütlenip legal hiyerarşi dışında bir takım faaliyetlere girişmek, mobil veri aracılığıyla iletişime imkan sağlayan kriptolu iletişim programları kullanmak, örgüt adına emir alıp, alt kadrolara emir vermek veya eleman kazandırmak gibi süreklilik, çeşitlilik, yoğunluk arz eden fiillerinin tespit edilemediği ve ihbar edilenlerin terör örgütüyle organik bağına rastlanmaması nedeniyle KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA karar verildi" açıklaması yapıldı.