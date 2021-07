Spor yazarları kimlikli değilim. Ama ömür boyu basın kartım var. Futbolculuk ve hakemlikten sonra bu işe girdim. Bu işi yaparken de hep şunu düşündüm. Futbol oynarken 11 kişiydim, maç bittiğinde galibiyet de mağlubiyet de 11 kişiye ve teknik adama bölünüyordu. O zaman adım Erman'dı. Sonra hakemliğe başladım Erman Toroğlu oldum. O bitti, gazete ve televizyonda yorumculuğa başladım adım gene Erman Toroğlu'ydu. Yani tek başımaydım. Yani hakemliği yaparken çıktığım her maç, son maçımdı. Gazete ve televizyondaki yorumlarımla, konuştuklarım ve yazdıklarım 'benim son maçım' olabilir diye uygulama yaptım. Tabii ki para kazanacaksınız. Tabii ki belli bir hayatı idame ettireceksiniz ama isminizden ödün vermezseniz iyi olur. Para güzel bir şey, parasız olmuyor. 'Para benim için önemli değil' diyen insanlara inanmıyorum. Para önemli ama nereye kadar? Kişiliğini ve şahsiyetini paraya satmayacaksın…



KALİTELİ TAKIMA SEFİLLERİ OYNATTIN



Şenol Güneş, milli takım teknik direktörü… Dünya Kupası'nda 3. oldu. O zaman başarılı gözüktü. Bir tane Avrupa takımıyla maç yapmadan 3. olduk. Olsun yine de 3. olduk. Alkışladık. Ama o günden bugüne Şenol Güneş maalesef kendini yenilemedi. Kendini yenilemediği gibi ekip de hazırlayamadı. Ve bu neticeleri aldık, yani rezalet. Şenol ne diyor: "İstifa etmeyi düşündüm ama sonra devam etme kararı aldım." Bay Şenol istifa edeceksin, futbol federasyonu istifanı kabul eder veya etmez. Ona sen karar veremezsin. Böyle kaliteli bir milli takımı rezil ettin. Sefilleri oynattın. Bak Şenol, milli takım sahaya çıktığı zaman ne oyuncular oynadığı futboldan keyif alıyor ne de yedek kulübesi bana milli takım heyecanını veriyor. Sen bunu yapamadın. Çünkü sen bu kadronun teknik olarak gerisinde kaldın. Sen istifa et, TFF karar versin. Senin karar vermeye yetkin yok. Sen kimi aldatıyorsun? Tabii istifa edersen kaybedeceğin paralar var Şenol Güneş. Paraya da büyük ihtiyacın var yıllarca! Hangi Trabzonlu ile konuşsam 'Şenol Güneş paraya tapar' diyor. İstersen isim de veririm. Böyle bir hava bırakmışsın futbol kamuoyunda. Ama şunu iyi bil Şenol Güneş, paraya tapanların sonu hüsran oluyor. Bir türlü ne kadar kazandığını ne federasyon açıklıyor ne sen açıklıyorsun. Türk parası alıyormuşsun, neye karşı Türk parası alıyorsun Şenol Güneş. Dolara karşı mı Euro'ya karşı mı sabaha karşı mı?

Spor yazarlarında enteresan bir olay var. Haber geliyor, bazıları diyorlar ki; şimdi bu haberi vermeyelim. Bu takım maç yapacak. Maçtan sonra koyarız. Arkadaşlar haberin maçtan sonrası olmaz, haber gelirse çakacaksın. Bazıları da diyor ki; bu yorumu yaparsak bazılarını zor durumda bırakırız. Onun için maçtan sonra bunlar hakkında yorum yapalım. Maçlardan sonra yorumu babanız da yapar. Arkadaşlar onu geçiniz.



ÖZDEMİR HİÇ MUTLU GÖRÜNMÜYOR!..



Nihat Özdemir'in futbol federasyonu başkanlığı yaptığı için mutlu olduğunu zannetmiyorum. Sanki öyle bir havası var ki; 'Ben bu işi kerhen yapıyorum' diyor. 'Bunu kucağımda buldum. Benim bu kadar işim varken, ben bu kadar tenkit alıyorum, ben bunu hak etmiyorum' diyor. Benim karşıdan baktığımda gördüğüm bu. Peki, mutlu değil. Öbür taraftan Kulüpler Birliği de mutlu değil. Kulüpler Birliği hem TFF'den hem de kurullarından mutlu değil. UEFA da diyor ki; yahu kardeşim, siz Disiplin Kurulu'nu, Tahkim Kurulu'nu bu tarz getiremezsiniz, yaptığınız iş doğru değil. Aslında futbolun sahibi kulüplerdir. TFF ulusaldır, Türkiye'de futbolun gelişmesi için neler yapılacak, onlar için uğraşır. Ama malın sahibi olan kulüplerle TFF kavga içinde. Arada bir de yayıncı kuruluş var. Ne olduğu belli olmayan. Futbolun geleceği için karar verecek grup Kulüpler Birliği'dir. Kulüpler Birliği, federasyona isteklerini sunar. TFF de bu işlerde hangisi doğru ona karar verir. Yani bizde karar mercii TFF ama onlar çıkıyor; lig bitmiş, kulüplerde yabancı futbolcular dolu, bir anda sayı belirliyor. Son derece yanlış. Bu sayıyı belirlersiniz, iki sene sonra uygularsınız, şimdi değil. Bir de anlamadığım bir şey var. Rekabetten niye korkuyorsunuz, yabancı futbolcunun gelmesi zararlı değil. 10 lira edecek yerli futbolcuya, yabancı sınırı geldiğinde 60 lira veriyorum. 10 liraya ben ithal futbolcu oynatabilirim. Yabancı futbolcu serbestisi geldikten sonra Türk futbolcu ihracatı arttı. Yerliler, aynı parayı yurt dışında kazanabilirim diyerek gitti. Şenol Güneş ve TFF bu konuda kamuoyunu aldatıyor. Ve gittikleri yol doğru değil.



YABANCI TEKNİK ADAMA MECBURUZ



Beyler anlı şanlı teknik direktörler yıllarca altyapıya önem veriyoruz dedi. Kimi kandırıyorsunuz? Gökhan Gönül A Milli Takım'a gelmeden alt milli takımların hiçbirisinde oynamadan A Milli oldu. Şu anda maalesef, Türk Milli Takımı'nı çalıştıracak yerli bir teknik direktör yok. Çünkü 11 kişinin 9'u yurt dışında üst düzey oynuyor. Bu takımı yönetecek yerli bir hoca şu anda yok. Onun için mecburuz bir yabancı teknik direktöre. İçim acıyarak bunu yazıyorum.



BAŞKAN OLUNCA KAYBETMİŞLER!



G.Saray Kulübü'nün şöyle bir geçmişine baktım. Çok enteresan bir tablo çıktı karşıma. Selahattin Beyazıt, Alp Yalman, Faruk Süren, Mehmet Cansun, Özhan Canaydın, Ünal Aysal... Bu 6 başkan Galatasaray'a gelip görev aldığında hepsinin işleri mükemmel. Para kazanan iş adamları, ama başkanlığa gelip ayrıldıktan sonra hiçbirisinin durumu iyi değil. Bu ne tesadüftür. 3 kişi aklıma geliyor; Dr. Ali Uras, Dr. Ali Tanrıyar ve Adnan Polat... Bu üçlü, başkanlıktan sonra zarar görmeyen isimler. Şu andaki başkanın belli bir işi gücü yok. Demek ki, kaybedecek de bir şeyi yok, diğer 6 başkan gibi. Sonucu hep beraber göreceğiz. Bilmem anlatabildim mi…



TAKSİ VE MOTOR TERÖRÜ YAŞANIYOR



Takriben 20 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Yalvarıyorum, İstanbul'daki taksi terörünü bitirin, taksileri kullananlarla röportaj yapın. Perdenin arkasında kimler var onları dinleyin. Ne olursunuz gereğini yapın. Resmen İstanbul'da yaşayanlarla dalga geçiyorlar. Kimisi Arap müşteri kovalıyor. Kimisi gideceği yeri söylüyor. Kimisi fazla para alıyor. Anlatmakla bitmez. Bir Allah'ın kulu çıkıp da bu teröre son verecek mi veya bu teröre gücü yetecek mi, merak ediyorum. Bu konuda yazılacak çok şey var ama ben televizyondan bu konunun canlı canlı aydınlatılmasını istiyorum. Konuşa konuşa. İstanbul'a ve insanına yazık oluyor. İstanbul'dan taksiyi yazdık ama Bodrum'da da motorları yazmadan geçemeyeceğim. Arabalara kapalı olan yerler var. Gayet güzel, arabalar giremiyor ama herhalde Bodrum'da motorlara her yer serbest, yaya kaldırımından gidiyorlar. Yayaların yürüdüğü yerden gidip, üstlerine sürüyorlar. Demek ki; motorları trafik kanununun dışında bırakıyorlar Bodrum'da. Kask derseniz yüzde 80'inde yok. Bir gün bir motor, bir turisti veya bir çocuğu yaralayıp öldürecek, o zaman önlem alınacak! Umarım bir gün birisi bunlara hesap sorar.