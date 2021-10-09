ERMAN TOROĞLU

Sahaya çıkan kadro Kuntz'un kadrosu değil, burada bazı şeyler empoze edilmiş, bu da doğal. Hamit Altıntop bazı şeyleri söylemiş o belli. İlk maçta Alman hocaya fazla bir şey söylenmez, takımı fazla tanımıyor. Güneş yanlış işler yaptığı için gönderildi. Bak-ı nız Türkiye'de ithal teknik adamlar vardı, ithal hakemler vardı ben bunlarla oynadım. Sonra dedik ki yerliye dönelim, bir müddet dönüldü fena da gitmedi ama sonra baktık ki bu işler artık olmuyor ve teknik adamlarda yine yabancıya döndük. Gönül ister ki Milli Takım'ı yerli hoca çalıştırsın. Ama maalesef içim acıyarak söylüyorum ki Türkiye'de şu an yerl i hoca yok. Birbirlerini yemekten futbolu bozdular.

Norveç daha organizeydi. 90 dakika boyunca sadece 1 gol attık, başka bir şey yapamadık özellikle ilk 45 dakikada. İkinci 45 dakika biraz tavır koyduk ama Norveç hücuma kalktığında arkada panikledik.

TFF, Kulüpler Birliği, hakemler, teknik direktörler, yöneticiler şapkayı önüne koyacaklar, bu böyle gitmez diyecekler. Futbolumuz uçuruma gidiyor. Kararlar alınacak ama mutlak bunlar acı olacak, acı çekmeden başarı gelmez. Perde önünde ayrı, arkada ayrı oynuyorlar, bu işler kolay kolay düzelmez. Önce ekeceksin sonra biçeceksin. Vermeden almak Allah'a mahsus. Yerliymiş, ithalmiş Türk futbolu araya sıkıştı. Türkiye'de futbolu, bilmeyenler idare ediyor, hem TFF hem kulüplerde bilen adam çok az. Onun için de böyle kısır neticeler çıkıyor. Bakıyorsunuz Caner, Milli Takım'da. Almanların en büyük olayı disiplindir. Birisi Kuntz'a söylemedi mi uçakta gazeteci dövenlerin başında Caner olduğunu. Demek ki kılavuzlar karga... Yakında Kuntz da öğrenir. O zaman doğruyu bulur. Bazı değerler vardır, futbolun önündedir. Öyle olmadığı zaman kısır başarılar alınır.