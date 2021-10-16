ERMAN TOROĞLU

Bu sene Beşiktaş'ta Sergen ve futbolcular hâlâ geçen sene yani tarih ile yaşıyorlar. Enteresan beyanatlar ve diyaloglar var. Futbolda dün yok, bugün var. Geçen sene Beşiktaş ve Sergen; kadro darlığı, mücadelesi ve diğer teknik adamların ukalalığı dolayısıyla sempatik gelmişti. Ama bu sene kazın ayağı öyle değil. Sergen'in ayağının yere basması lazım. Dün geceki maçta Beşiktaş'ın neredeyse pozisyonu bile yok. Attıkları iki golün birini kaleci, diğerini defans hediye etti. Oyun anlayışı olarak sahaya yayılış, futbol mantalitesi olarak Başakşehir çok daha iyiydi. Teknik adam değişikliği 1-2 hafta takımlarda artı değişiklik yapar. Ama sonra eskiye döner. Başakşehir'in kadro görüntüsüyle puan durumu orantılı değil. Buralarda olmaması gerekir. Çünkü dün akşam net gördük. Daha akıllı oynayarak hak ettiğini aldılar. Hakem iki yerde Beşiktaş'a kıyak yaptı. Verdiği penaltıyı göremeyebilirdi. VAR doğru iş yaparak ikaz etti, penaltıyı verdirdi. Bu şunu gösteriyor: MHK oraya kaşar hakemleri değil gençleri verecek. Gençler de faydalansın, büyük takım etkisinde kalmasın. Zaten büyük takım başkanları da gençleri istiyor. MHK için bulunmaz bir fırsat. Nasıl olsa sizi öldürecekler. Hiç olmazsa çarpışa çarpışa ölün. Dün akşam Beşiktaş ne oynadı. Hepsi hikâye. Sanki Beşiktaş 'nasıl olsa bu sene de şampiyonum' havasında... En büyük tehlike bu. Eski çamlar bardak olur. Beşiktaş bu görüntüsüyle ve Sergen'in davranışlarıyla - 4. hakem kıyak geçti- eskiyi aratıyor. 4. hakem geçen maçta kıyak geçerek küfrü eklemedi. Bu kadar az ceza aldı. Yoksa 5-6 maç alırdı. Başkalarına bu kadar ceza verilirken bunların yazılmaması enteresan. Bir teknik adam gemisinin başında olacak, olmazsa böyle olur. Başakşehir kazanmak için her şeyi yaptı ve hak ettiğini aldı.