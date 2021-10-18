ERMAN TOROĞLU

Bu müdaheleyi arkadan yaparsanız hakem faulü de verir, sarı kartı da... Penaltı pozisyonunu ise tartışmaya bile gerek yok

G.Saray-Konya maçı, Trabzon-F.Bahçe maçının gölgesinde kaldı. Ama Trabzon- F.Bahçe maçını seyrettikten sonra bu maçın gölgede kalması doğalmış. G.Saray ilk yarı biraz kımıldadı. İkinci yarı sahada hiç yok. Attıkları golün üzerine yattılar. Galatasaray seyircisi hakem uzatmaları 4 dakikayı gösterince protesto etti. 2 dakika falan olsun istediler. Siz Galatasaray'ın düştüğü durumu görün. Zaten golü de G.Saray atmadı. Skubic ile Sehic ikram ettiler. Galatasaray böyle oynamaya devam ederse ligde işi zor.

Gelelim ikinci maça. F.Bahçe açısından, teknik direktör açısından dikkatle bir şey izledim. Şu intibaya vardım. Mesut, F.Bahçe'de doğru dürüst oynamıyordu. Fizik olarak da iyi değildi. Ama Trabzon maçında kaptan olarak Mesut'u görünce şu kanaate vardım; Fener teknik direktörü Pereira, Mesut'u öyle bir maçta sahaya sürdü ki kafalarda olabilecek şüpheyi, teknik adam olarak da kendine gelecek okları bertaraf etmeye kalktı. Mesut'u kafadan 11'de oynattı. İşte Mesut oynuyor dedi. Tam da Trabzon maçı. "Takımını şaha kaldırsın, bu maçın galibiyetinde büyük pay sahibi olsun" dedi. Eğer yapamasaydı da ki şimdi öyle diyordur, "Alın size Mesut. Ben yapacağımı yaptım ama bir şey veremiyor." Bunu yaparken Fenerbahçe'ye yazık oldu çünkü Fenerbahçe deneme tahtası değil. Mesut ile F.Bahçe 10 kişi oynadı. Biri daha atılınca 9 kişi oynadılar.

Altay'ın kurdurduğu barajı da anlamak mümkün değil. Bakasetas topa vuracak. Topa yakın olan direği arkadaşlarına kapattırdı. Enteresandır direği kapatacak oyuncuyu baraja sokmadı. Bakasetas oraya vurdu ve gol oldu. Bu barajı antrenmanlarda çalışmak lazım. Baraj başını belirlersin, bu baraj otomatik kurulur. Demek ki Fenerbahçe bunu çalışmamış. Altay, Mili Takım'da da aynı hatayı yaptı. İyi çıkış sağladı, Fener kalecisi oldu ama düşüşe geçti. Oraya gelmek zordur ama orada durmak çok zordur Altay.

Maçta 2 tane pozisyon var. Birincisi Kim'in atılması... Fenerbahçe'nin arka 3'lüdeki oyuncuları ağır. 3-5-2'yi oynaman için bu oyuncuların hem süratli hem çabuk olmaları gerekir. Öyle bir pozisyonda sarı kart aldı. Trabzonspor'un oyuncuları hızlı adamlar. İkinci pozisyonda iki defans oyuncu arasına giren Djaniny ikisini de ekarte etti. Ceza alanına 1 metre kala da Fenerli oyuncu Kim, onu arkadan dirseğiyle itti. Bakın yan yana mücadele olsa omuz omuza kabul ederim ama bu tarz müdahaleyi arkadan yaparsanız hakem faulü de verir, sarı kartı da verir. Bu pozisyona çok yorum yapılacak ama hakem doğru yaptı. Penaltı pozisyonunu tartışmaya gerek bile yok direkt kırmızı da yapabilir miydiniz? Düşünmekte fayda var. Szalai resmen grerokomen güreş yaptı. VAR'ın araya girmesiyle penaltı belirlendi.