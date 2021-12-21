ERMAN TOROĞLU

Allah'tan futbolda VAR diye bir şey çıktı. Dünya futbolu VAR'dan evvel ve VAR'dan sonra diye iki dönemde konuşulacak. Sahtekâr futbolcular, yanlış kararlar, maç satan hakemler, yardımcı hakemler dahil hepsinin pabucu dama atıldı. Eskiden böyle bir şey yoktu, ne kulaklık vardı ne bir şey. Yalnıııııızz! Ey hakemler, soyunma odasına gidene kadar kulaklığınızı çıkarmayın ve yukarı ile irtibatı kesmeyin. Halis Özkahya düdük çaldı, kulaklığı çıkardı, hakemliği bitirdi. Ey hakemler, siz sahada görünüyorsunuz ama tünele girdiğiniz zaman görüntü yok. Çünkü size, o içeriye girdiğinizde kapalı alanda hakaretler yapılıyor, gel gel yapılıyor. Temsilciler bunu yazıyorlar ve yazmıyorlar, onu bilemezsiniz. Siz kimseye güvenmeyin, kulaklığı çıkarmayın, soyunma odasına gidene dek yukarı ile bağlantıyı kesmeyin. Şimdi gelelim sadede...

Bir maç oynanıyor, G.Saray-Başakşehir maçı... Hakem 29 yaşında taze, fırından yeni çıkmış, FIFA olmuş Zorbay Küçük. Pırıl pırıl bir çocuk ama G.Saray puan kaybedince bütün günahı onun sırtına yüklemeye kalkıyorlar. Koca 90 dakika Zorbay'ın yaptığı 2 hata var. Biri, 3. dakikada Kerem'in ayağına basan Tolga'ya sarı kart göstermiyor, bir de aynı şekilde rakibine basan Feghouli'ye. Ama maçtan sonra ortalık yangın yeri. Herhalde emir Terim'den geliyor ki antrenör Necati basın toplantısında, "Hakem bana 'yalancı' dedi" diyor. Olayın aslı şu:



ROMANYA'DAN TONLA PARAYLA TOPÇU ALDIRDIN

Soyunma odasına giderken antrenör Necati, hakeme diyor ki "Sen benim futbolcuma lan demişsin." Cevap: "go" dedim yani 'yürü git.' Bunun üzerine Necati diyor ki "Sen benim futbolcuma yalancı mı diyorsun?" Zorbay'dan cevap: "Evet". Yürüyüşe devam ediyor. Bu sefer Arda devreye giriyor. "Bak" diyor, "Göreceksin basın toplantısında seni ne hale getireceğiz". Zorbay'dan cevap: "Ne o bana da mı krampon fırlatacaksınız!"

Sonra Fatih hoca çıkıyor, anlatıyor da anlatıyor hakemleri. Ya hoca sen Romanya'dan tonla parayla topçu aldırdın ama takımın futbol oynamıyor. Diyebilirsin ki Türkiye'de hakemler kötü, Avrupa'da iyi olduğu için yürüyorum. Peki o zaman sen Avrupa'daki maçlarda da sahaya girip topa vuruyor musun veya küfrediyor musun?

Galatasaray ligde yok, Fener ligde yok, Beşiktaş ligde yok. Peki bunun sebebi ne? Net söylüyorum VAR... VAR'ın biraz daha iyi olması lazım. Mesela Aydınus'u Fenerbahçe-Beşiktaş maçına veriyorsan, Hasan Ceylan'ın bin yıldır hakemlik yapan ama hiçbir halt olmayan oğlunu VAR'a verme. O zaman da öyle bir penaltı olmaz. Aydınus kaliteli bir hakem.... di. Kalite olarak Cüneyt'ten de daha iyiydi. Ama Cüneyt'in babası onu yedi. Şimdi o koşacak hali olmadığı için dedikoducu kadınlar gibi sahada futbolcuyla konuşuyor. Çünkü koşacak hali yok, dinleniyor. 3 büyüklerin maçını idare ederken de son dakikaya berabere girilmiş ve o maçlar son 4 yıl berabere bitmiş, neden? Çünkü Fırat hakemlikten sonra MHK'lerde görev alacak. 3 büyük istemezse 'naah' görev alır. İşte Türkiye'de olay bu.



ÇAKIR VE MELER ELİT! SİZ NEREDESİNİZ HOCAM?

Fatih hoca diyor ki Halil Umut Meler şöyle yaptı, böyle yaptı. Ya sevgili hoca, Meler şu anda Cüneyt'le beraber FIFA'da elit hakem oldu. Siz neredesiniz takımlar olarak? Hangi elitte oynuyorsunuz? Bak sana bir şey daha diyeyim, Ali Palabıyık'ı dile getirdin, bu Palabıyık'a bu hafta maç vereceklerdi duyumuma göre. Ama sen söyledin diye herhalde MHK, Palabıyık'a maç vermeyi iptal etti.

NOT: Sevgili Fatih, G.Saray'da görev yaptığın 11 yılda 41 maç ceza yemişsin! Hep mi hakemler, rakipler suçlu? Hep mi sen doğrusun? Bence biraz aynaya bak. Şu anda 3 milyon para alıyorsun ayda. Ama onun karşılığını ver, sakın tarihle yaşama. Mezarlıklar vazgeçilmeyenlerle dolu. Aynaya bak!



LÖW VE KOÇ EL SIKIŞTI!

Fenerbahçe'de 'Ali Koç başkan Fener şampiyon' diyorlardı ama öyle olmadı. Koç geldiğinden beri kaç hoca değiştirdi. Duyumuma göre Löw ile Koç el sıkışmışlar, mukavele bile imzalanmış. Tekrar ediyorum: Duyumuma göre... Bunu ben duyduysam Vitor Pereira da duymuştur.