ERMAN TOROĞLU

Bu tarz sahalarda oynamak zordur. Zeminde kar yok, çim görünüyor ama altında su var. Mücadele ediyorsun ama topla istediğin şeyleri yapamıyorsun. Vakit geçtikçe saha daha da ağırlaşıyor, futbolcular da ağırlaşıyor, oyun da ağırlaşıyor. Zaten Türkiye'de futbol ağır oynanıyor; bir de saha böyle olunca ağır çekim film gibi oluyor.

Hatay takımı daha bir uyumlu oynadı. Beşiktaş mücadele etmeye çalıştı ama bir oyun planı yok. Bireysel oynuyorlar. Mesela 'Ghezzal ne yapacak' belli değil. Çoğu şeyi de ondan bekliyorlar. Ona yardım eden var mı? Ben göremedim. Uzun bir zamandan sonra N'Koudou, Beşiktaş'ı biraz hareketlendirdi. Bu kadar zamandır oynamayan bir futbolcu oyuna girip 'Beşiktaş'ı hareketlendi' diyorsak gerisini siz düşünün! Böyle olduğu halde bile Batshuayi ile birkaç tane pozisyon yakaladılar

Güven ilk 11'de başladı ama şu gözüküyor ki seneye Beşiktaş'ta işi zor. Yedek kalabilir yerli futbolcu hakkından dolayı... Ama çok çalışması lazım. Vücut olarak kalın. Bayağı incelmesi ve form tutması lazım.

Hatayspor belli bütçede takımını kurmuş. Kötü de oynamıyorlar. Sakin ve etkili bir teknik adamları var. Bu da Hatayspor için kazanç.

Hakem Yasin Kol; mümkün olduğu kadar 'oyunu kesmeyeyim' dedi, doğru da yaptı. Ama futbolcuların tempo yapacak hali olmadığı için oyun akmadı.

Beşiktaşlılar ilk yarıda Larin'in yerde kaldığı pozisyon için penaltı beklediler. Bana göre penaltı kararı ağır olurdu. Beşiktaş aleyhine böyle bir penaltı çalsa hakem, ne düşünürlerdi?