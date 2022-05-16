ERMAN TOROĞLU

Üst üste maçlar... Biri bitiyor biri başlıyor. Kalite yine yok. Heyecan eh işte!.. Her şey belli... İkincilik hikâyesi var. Onda da Fenerbahçeli futbolcular 'beraberlik bize yeter, ne olur ne olmaz' deyip sağlama oynuyor. Ama seyirci memnun olmuyor! Tabii burada futbolcular haklı... Hücuma gidersin bir kontra yersin, yanarsın... Hedefe ulaşıyorsan skoru koruyacaksın. Bu sonuçtan sonra Fenerbahçe'nin de ikinciliği kesinleşti.

Tuhaf bir ligi bitiriyoruz. Federasyonuyla, kulüp yöneticileriyle, teknik direktörleriyle, futbolcularıyla ve özelikle hakemleriyle... Maalesef ama maalesef seneye yine aynı aktörleri seyredeceksiniz. Bu seneden iyi olacağını zannetmiyorum.







Masa başı çok şey olacak. Masada ve VAR'da kim kuvvetliyse onlar kazanacaklar. Ne kadar iddialı konuşuyorum değil mi? Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Keşke çatır çatır bir lig olsa...

Hakemlerin sahada, VAR'dakilerin de televizyon başında keşke sağı solu oynamasa... Genel sekreter genel sekreterliğini yapsa, TFF Hukuk Kurulu, Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu birbirlerine şeker atmasalar şöyle çatır çatır bir lig olsa... Maçları seyretmek için yarım saat önce televizyonun başına otursak. İnşallah bugünleri görebiliriz. Bana biraz uzak geliyor ama umarım yanılırım.