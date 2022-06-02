ERMAN TOROĞLU

Maalesef istemeye istemeye yine hakemleri yazacağım. Çünkü seneye olacakları şimdiden görüyorum… O zaman kimse ağlamasın.

Bakınız... VAR sistemi geldi. Öyle veya böyle futbolda adalet sağlanmaya başladı. Bizde ideal mi? Hayır. Neden mi? Sebepleri çok basit.

Mesela çekilen çizgiler, mesela orada görevlendirilen kişiler. Bunu Türkiye'de yapan firma 'Kartal Gözü' firması. Ama federasyona bağlı çalışıyor. Merkez Hakem Komitesi (MHK) ayrı, çalışanlar üzerinde fazla etkisi yok. Yani MHK'nin boynuna asıyorsunuz, davula başkaları vuruyor. En basit örneğini geçen sene yaşadık. 1 hafta önceki Halil Umut Meler'in VAR hakemi ile konuşmalarını duymak isteyen, öğrenmek isteyen Cüneyt Çakır'ın yardımcısı yakalandı. Hem de şahitlerle beraber. Sonuç ne oldu? Sıfır. Bunlar hâlâ görev yapıyorlar mı? Yapıyorlar.

Hep şunu söyledim, Türkiye'de bir grubun ve bazı hakemlerin kökünü kurutmazsanız, futbolda hiçbir şey yapamazsınız. Ammmaaaa o hakemleri iyi tanıyıp, bazılarıyla kol kola gezip, çiçek verenler de var tabii. Onları da unutmadan bir kenara koyalım.

Bakınız... Öyle veya böyle bir veri sağlanmış. Eğer VAR olmasaydı Trabzon'un 9 puanı gidecekti. VAR'dan dolayı Beşiktaş'ın 1 puanı kayboldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2 puanı kayboldu. Bütün bunlara göre Trabzonspor 72 puanla ikinci, Fenerbahçe 75 puanla birinci olacaktı. Başakşehir, VAR'da hiç kaybetmedi. 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Yani VAR çıktığından beri üç büyük takım devamlı ağlıyor. Haklılar!.. Yıllarca her numaralara girdiler. Aynen mart kedisi gibi. Hem bağırdılar hem kazandılar. Bakalım seneye VAR'ın hali ne olacak?









ALAYINIZA HAYIRLI HAKEMLER!

Beyler... Geride kalan sezonda 22 Nisan'da Rize- Fenerbahçe maçı oynanıyor. Maçın hakemi Halil Umut Meler, Rize'den Baiano'yu atıyor. Protokol Tribünü tamamen dolu. Dakika 45, devre oluyor. Rize Başkanı Tahir Kıran'a bir telefon geliyor. Hem de görüntülü. Telefonu açan eski MHK başkanlarından ve hani bu hakem olaylarından sonra gözlemciliği elinden alınan ama sonra affedilen Mustafa Çulcu. Tahir Kıran'a diyor ki, "Hakem yanlış yaptı. Bu futbolcuyu atmaması gerekirdi." Tahir Kıran da ayağa kalkıyor, bunu herkese gösteriyor.

Bitmedi...

2 hafta sonra Sabri Çelik komitesi, Mustafa Çulcu'ya gözlemcilik veriyor. Maalesef bu olay olduktan hemen sonra aynen Sabri Çelik'e anlatılıyor. Yani böyle bir rezaletten sonra Sabri Çelik eyyamın kralını yapıp veya bazı yerlere mecbur kalıp(!) Mustafa Çulcu'yu ödüllendiriyor.

Bitmedi sayın okuyucu.

Bu Sabri Çelik, bu Mustafa Çulcu'ya Türkiye Kupası finalinde görev veriyor. Sergilenen tezgâhı, oynanan oyunların iğrençliğini, rezilliğini görüyor musunuz? Daha bunlar gibi neler var. Ama maalesef işte Türkiye'de hakemlik bu.

Onun için de seneye neler olacağını şimdiden görüyorum. Ben müneccim değilim.

Alayınıza hayırlı hakemler!