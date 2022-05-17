ERMAN TOROĞLU

Sezon sonu gelmesine rağmen yine bazı maçlarda seyirci sayısı dikkat çekiyor. Dün Ali Sami Yen'de olduğu gibi... Takımlarda da futbolcularda da bıkkınlık var. Son bir gayretle oynuyorlar. Mesela Adana Demirspor sezon ortasındaki gibi değil. 90 dakika boyunca arada bir parladılar, arada da bıraktılar. Şu gözüküyor; çalışmayı bırakmışlar. Belhanda'da bir şeytan tüyü var. Galatasaray'da oynarken de burada da aynıydı. Çıkana kadar 10 kişi oynattı. Çıktığında 11 kişi oldular. Sonra oyunun şekli de değişti. Montella, eski takımı diye kıyak yaptı herhalde. Gomis tek vuruşta iyi fakat deparda ve mücadelede yok. Türkiye'de bu tip oyuncular maalesef iş yapıyor. 9 golü oldu, 5'i penaltıdan... Rakip ceza sahasına Galatasaray daha fazla girdi. Son toplarda doğru işler yapamadılar. 3-1 olduktan sonra Balotelli'nin müthiş frikiği dengeleri bozdu.

Sarı-kırmızıları korku sardı. Zaten kenardaki teknik adamın bu ifadeler gözlerinden okunuyordu. Bu saatten sonra şu takım böyle oynamış, bu takım şöyle oynamış hepsi hikâye... Onlar son gayretle mücadele ediyor. Biz de son bir gayretle yazıyoruz. Ne onlar oynadıkları futboldan zevk alıyorlar ne de biz yazdığımızdan... 1 haftalık daha eziyet var. Ama kupa finalinde iyi mücadele ve iyi futbol olacağını zannediyorum. İyi bir hakem de olursa... Hakem demişken aklıma geldi. Bu maçta penaltılık pozisyon var. Hakem vermedi. Aynı pozisyonun benzeri Trabzon'da oldu ve penaltı verdi. İkinci vuruştan sonra gol oldu. İkisini yan yana koyun. Birisi yanlış, siz karar verin. İkisi de Süper Lig hakemi...