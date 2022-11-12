ERMAN TOROĞLU

Maç başlıyor, Ankaragücü sezon başındaki Ankaragücü değil. Daha iyi futbol oynuyorlar. Yavaş yavaş takım olmaya başlamışlar. Öncelikle şuna bakmak lazım; Trabzonspor şampiyonluğa oynuyor, Ankaragücü ise kümede kalmaya. Matematik diyor ki Ankaragücü'nün şansı 19'da 4, eğer 15'inci olursa ligde kalacak. Trabzonspor'un şansı ise 19'da 1. Yani işi çok daha zor. Trabzonspor'da iki önemli eksik var: Bakasetas ve Trezeguet… İyi tamam da Trabzonspor şampiyonluğu istiyorsa daha farklı bir futbol oynaması gerekir. Daha doğrusu 'Ben buradayım' demesi gerekiyor. Ama öyle bir havası yok. Futbolcular sahada kavga etmiyor. İkinci yarıda bir 15-20 dakika bunu yaptılar, zaten onda da golü buldular. İlk yarı Ankaragücü daha diri ama çok açık alanda oynuyor. Karşısındaki takım daha tecrübeli. İkinci devre başladı, bu sefer Trabzonspor 20 dakika kontrolü eline aldı. Ankaragücü buna cevap veremedi. Sonunda da gol geldi.

Ancak Trabzonspor bu sene öne geçtiği maçları tutamıyor. İşte en son oynadığı Konyaspor maçı. Trabzonspor gibi bir takım 2-0 öne geçince en kötü o maçı bitirmeli. Aynen dün gece olduğu gibi.

Trabzonspor golü atınca Abdullah Avcı skoru korumak için hemen Siopis'i hazırladı. Ama daha Siopis girmeden golü yiyince, o plan da bozuldu. Skoru koruması lazım ama tamamen defans yaparak değil. Topu kaleden en uzak yerde ve ayağında tutarak yaparsın.

Son saniyelerde maç Ankaragücü'ne geldi ama inanılmaz bir pozisyon kaçtı.

Futbolda böyle şeyler var. Ama şu bir gerçek, Trabzonspor maalesef yavaş yavaş hedeften uzaklaşıyor. Liderle bu kadar puan farkını kapatabilecek mi, soru işareti? Hele ki aradaki puan farkı iki hanelere doğru giderse, eyvah...