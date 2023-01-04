ERMAN TOROĞLU

Maç başlıyor, iki takımın nasıl oynayacağını yazacağız ve konuşacağız… Ama öyle bir rezalet zemin ki, burada futbol oynayan futbolcuların alnından öpmek lazım. Bakla tarlası desen değil, karpuz tarlası desen değil, çünkü onlar bundan daha iyi. Onların ismi üzerinde; tarla! Antalya Stadı futbol stadı değil!.. Maç, futbol sahasında oynanır. Bu kadar para veriyorsunuz futbolculara, sonra bu sahada top oynatıyorsunuz. İki takımın oyuncularını tebrik ederim. Hepsi iyi niyetliydiler, birbirlerini sakatlamaya oynamadılar. Çünkü sahanın zemini sakattı! Acaba bu zeminden sorumlu olanlar utanırlar mı, zannetmiyorum utanacaklarını.

Gelelim maça... İlk 20 dakika Antalyaspor, Fenerbahçe'ye karşı F.Bahçe'nin oynadığı sistemi oynayarak bir de gol attı. Müthiş hücum pres yaptılar, bütün topçular baskı yaptı ve F.Bahçeli futbolcular bir anda şaşırdılar. Ama sonra yavaş yavaş sarı-lacivertliler sazı eline aldı. İkinci yarı başladı Antalyaspor çok büyük bir hata yaptı. Oyuna hiç girmediler. Böyle olunca da F.Bahçe'yi üstlerine çektiler. Aslında o sıralarda F.Bahçe'nin arka tarafı müsaitti kontratak için. Ama sarı-lacivertliler bütün güç ve enerjilerini hücumda kullandı, fazla gecikmeden de golü buldu. Sonra ikinci gol geldi ve oyunun temposu artık olduğu gibi sarı-lacivertlilerin eline geçti. Haliyle 60'tan sonra yedek kulübelerinin farkı da sahneye çıkmaya başladı. Antalyaspor'da oyuna giren oyuncularla, Fenerbahçe'de dahil olanların arasında bayağı fark vardı. Geçtiğimiz yıllarda, maçlarda oyuncular yatıyordu, sahte sakatlanmalar oluyordu. Yaklaşık 8, 10 hatta 12 dakika duran oyunda; hakemler düdüğü çalıp maçtan kaçıyorlardı. Bu uzatmalar iyi oldu, artık maçın öyle oynanmayacağını futbolcular anladı. Bazılarına ters geliyor ama hiç bu şekilde gelmesin. Doğrusu yapılıyor.