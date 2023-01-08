ERMAN TOROĞLU

İlk yarı için şunu söyleyebiliriz, çok kestirme olarak ilk 45 dakikada iki takımın kalecilerini değiştirseydik bu yarıyı Kasımpaşa 3-0 önde bitirirdi. Bu net bir yorum. O zaman şöyle söylemek lazım, Beşiktaş defans açısından zaafları olan bir takım. Yalnız yanlış anlaşılmasın, defans derken arka tarafta oynayanları kastetmiyorum, takımın genelinden bahsediyorum. Mert 3 tane net pozisyonu kurtardı. Birkaç tane de vardı yanına artçılar. Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul maalesef iki büyük hatadan gol yedi.

İkinci yarı Kasımpaşa daha iyi top kullanmaya başladı. Beşiktaş'ta zaman geçtikte oyundan düşmeler gözüktü. Kasımpaşa çok güzel bir gol attı, bu gole artık Mert'in yapacağı hiçbir şey yoktu. Haliyle 2-1 olunca bu sefer siyah-beyazlılarda gerilme başladı. Özellikle maçın son dakikalarında kalesinde çok ciddi tehlikeler atlattılar.

Kasımpaşa'nın ilk yediği golde iki oyuncusu sakatlıktan dışarıdaydı, zaten birisi giremedi, diğeri girdi. Hakeme itirazlar oldu ama biz kenardaki olayları net göremediğimiz için bu konuda bir yorum yapamayız. Onun haricinde hakem Zorbay Küçük, maçı ufak tefek faul denebilecek pozisyonları devam ederek idare etmeye çalıştı. Bence iyi de yaptı. Bu tip olaylar olunca bazı pozisyonları kaçırabilirsiniz ama Türkiye'de futbolcular olur olmaz yerde kendilerini bırakıyorlar, hele ki ceza alanını görünce. Bu çocuk bu sene FIFA'dan düştü. Ama göreceksiniz çok etkili maçları buna verecekler. FIFA yapılan iki hakem ise cezaya girdiler. Bakalım FIFA kokartıyla ne zaman sahneye çıkacaklar. Düşen sahada, çıkanlar yok!