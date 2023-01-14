ERMAN TOROĞLU

Galatasaray'da sahaya çıkan kadro ufak ufak şekilleniyor. Birbirlerini iyi tanımaya başladılar, onun için de rahat oynuyorlar. Tabi burada önemli olan; rakipleri Galatasaray'a karşı nasıl oynayacak?

Eğer Galatasaray'a karşı hücum oynarsan, sarı-kırmızılılar senin arka tarafına kolay ulaşır. Bu durumda da iyi işler yaparlar, çünkü akıllı ve çabuk adamları var. Böyle bir takıma karşı 30-35 metrede takım olarak iyi defans yapacaksın, aldığın toplarla çabucak çıkacaksın, o zaman pozisyon yakalayabilirsin.

Hatayspor dün bunu yapmaya çalıştı ama yapamadı. Çünkü ellerinde İcardi ayarında bir futbolcuları yoktu. İcardi ne mi yaptı? Net iki gol attırdı… Galatasaray'ın attığı ikinci golde İcardi araya öyle bir top bıraktı ki sol açıktaki arkadaşına, bütün defans oyundan düştü. O gelen topu da Dubois çok güzel ortaladı, Mata'ya sadece kafayı vurmak kaldı.

Yani; 100 üzerinden değerlendirecek olursak golün yüzde 50'si İcardi'nin, yüzde 30'u ortayı yapan Dubois'in, yüzde 20'si ise topu filelere gönderen Mata'nındı.

İkinci yarı başladı, Galatasaray tempoyu düşürdü. Haliyle de Okan Buruk'a oyuncu değişikliği yapmak kaldı. Biraz daha evvel yapsa daha iyi olurdu bence. Mesela dün İcardi'yi sonuna kadar çıkarmadı Buruk... Neden? Futbolculara en iyi kondisyon tamam, idmanla olur ama maçta bu tavan yapar. Buruk da İcardi'yi dün böyle kullandı.

Hakeme gelecek olursak; yeni yeni sahne almaya başladı. Ufak tefek faul olabilecek pozisyonları oynatarak iyi yapıyor. Yerde yatanlara bakmıyor bile, bu da güzel. Bir pozisyonda arkadan çeken oyuncu için sarı kartına başvurabilirdi ama vermedi. Hakemin en büyük hatası, topun önünde oynuyor, gerisinde oynamıyor ve futbolcuların pozisyonlarını engelliyor. Sonra da pozisyondan kaçmak için uğraşıyor.