ERMAN TOROĞLU

Giresunspor ile Galatasaray arasında sıklet farkı var. Biri ağır sıklet, biri hafif sıklet ama hafif sıklet olan Giresun, iyi organize olmuş bir takım. Güzel mücadele ediyorlar ve bir şablonları var, onu oynuyorlar. Güçleri yeter yetmez ama bu takım biliyorsunuz, ne maçlar kazandı büyüklere karşı. Bu tip takımlar tehlikeli takımlardır. Hafife almaya gelmez, özellikle küçük görmeye gelmez. Dün Galatasaray, rakibini küçük görmedi. Sahada mücadele etmeyen yoktu. Rakibe saygı gösterdiler ve haklı bir galibiyet aldılar. Sarı-kırmızılıların bir avantajı, futbolcular birbirlerini artık iyi tanıyorlar. Çok çabuk, bakmadan topun yönünü değiştirip hızlı hücuma çıkıyorlar. Haliyle de fark sahada gözüküyor. Giresun nemli bir kent. Yağmur çok alır ama sahanın zeminine bakın, bir de dönün başka şehirlerdeki, mesela Antalya'nın zeminine bakın. Demek ki buradakiler ciddi çalışmışlar. Onlara tebrikler… Okan Buruk'un da hakkını verelim, bu kadroyu doğru kullanıyor.

Hakem için fazla bir şey söylemeyeceğim. Çünkü babalı-oğullu şekilden bir hakem. Eh işte, kolay maç olursa idare ediyor. Yoksa zor maçı çözecek bir adam değil.

***

KAYMAK DEĞİL ÇÖKELEK BİLE YİYEMEZ!



Hatayspor altlarda geziniyor, Trabzonspor da yukarıya tırmanıp, üst tarafta yani Süper Lig'in kaymak tabakasında kalıp sonunda da kaymağı yemek istiyor. Trabzonspor bu mücadelesiyle bırakın kaymağı, çökelek bile yiyemez. Hatay, 90 dakika çok akıllı futbol oynadı. Doğru akınlar yaptı, inanın son topları biraz dikkatli kullansalar, Trabzonspor tarihi bir hezimet yaşardı.

Bu takımın şampiyonluk umudu bence hayal. 3-4 olurlarsa iyi sonuç. Çünkü bu takımda bir şeyler var ve bu şeyler yüzünden bordo-mavililer bir türlü istenilen futbolu oynayamıyor. Bir-iki kımıldıyorlar, o da iç sahada, sonra yoklar. Bunun sebebini de Avcı çözer. Ama Avcı, "Kardeşim ben iyi çalıştırıyorum, her şeyi yapıyorum ama olmuyor" derse, o zaman sorunu yönetim çözer. Ama şu gerçek; bu takımda bir huzursuzluk ve takımsızlık var. Nasıl bir tanımsa, işte öyle bir şey! Trabzonspor'un ne sahaya ne zemine ne seyirciye ne de hakeme söyleyecek en ufak bir şeyi yok. Hatayspor çatır çatır futbol oynadı. Çatır çatır mücadele etti ve çatır çatır yendi.