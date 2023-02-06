ERMAN TOROĞLU

Meler iyi maç yönetti. Zaten ondan başka yok. Soruyorum o zaman; Meler sakatlanırsa bu maçları kim idare edecek?

İki takım için de çok önemli. Eğer Trabzonspor kaybederse neredeyse şampiyonluk işi bitecek gibi. 3 puanlık sistemde her şey olur diyoruz ama bir yerde mantıklı baktığında biraz zor. Trabzonspor 70 dakika doğru dürüst oynamadı. Muslera'nın yaptığı inanılmaz hatadan dakika bir, gol bir yediler. Galatasaray takımı bu şok golle kendine gelemediği gibi seyircisi bile ancak 10'uncu dakikadan sonra şoktan kurtuldu. Sonra Galatasaray oyunda hakimiyeti ele geçirdi. Trabzonspor buralarda hiç tepki vermedi. Ne zamana kadar, Muslera sakatlanıp çıkana kadar.

Abdullah Avcı takımı sahaya sürerken de doğru 11 yapmamış, oyuncu değişikliğinde de yapmadı. Mesela Trezeguet, penaltıya sebebiyet vermesini bırak, oyunda hiçbir varlığı yok. Hani zannedersin ki Abdullah Avcı'nın kardeşi, kıyak yapıyor. Galatasaray 3. golü bulamayınca bu sefer Trabzonspor iştahlandı, Galatasaray gerildi. Trabzonspor baskı yapmaya başladı ama bu baskı da neticeyi değiştirmeye yetmedi. Çünkü Trabzonspor çok kontrolsüz hücumlar yaptı. Bordo-mavililer bu yıl yaptığı transferlerle, oynadığı futbolla mutlu etmiyor

Galatasaraylı bazı oyuncular 2-1'i korumak için inanılmaz mücadele ettiler, bunların da başında Kerem geldi. Son yarım saat yaptığı mücadele müthişti. İcardi, takımı idare ediyor ama hücumda istediği topları alamıyor. Muslera'ya bir parantez açmak istiyorum. Galatasaray'ın şampiyonluklarında büyük payı oldu. Dün bir hata yaptı ama arkadaşları onun hatasını kurtardılar. Bakalım sakatlığı ne derecede? Hangi takımdan olursanız olun Muslera gibi sporcuları insan sahada görmek istiyor

Halil Umut Meler iyi maç yönetti her zamanki gibi. Zaten şu anda ondan başka yok. Soruyorum o zaman; Halil Umut Meler sakatlanırsa bu maçları kim idare edecek? Maç bittikten sonra Avcı'nın duruşundan şunu çok net gördüm, Trabzonspor bu sene lige havlu attı