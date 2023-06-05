ERMAN TOROĞLU

Galatasaray geçen hafta şampiyon olmuş. Hepsi eğlenmişler. Gelen haberlere göre de sadece iki gün idman yapmışlar. Fenerbahçe'ye bakarsak rakip Galatasaray! Buradan mağlup çıkmayacaksın. Hem de ne olursa olsun ikincilik de önemli, daha da önemlisi haftaya pazar Türkiye Kupası finali var. Ancak sarıkırmızılılar sahaya sanki lig yeni başlıyormuş gibi çıktı, çatır çatır oynadı. İki takım arasındaki fark çok net bir şekilde gözüktü. Bu Fenerbahçe'yi gördükten sonra Türkiye Kupası finali için iyi şeyler düşünmüyorum. Galatasaray bu sene ligi hak etti. Okan Buruk da takımı güzel idare etti. Zaniolo iki hafta evvel çok gereksiz ve futbol aptallığı çerçevesinde yaptığı hareketten atılmıştı ama dün Okan onu yine sahneye sürdü. Hiçbir yerden istihbarat almadım ama Mancini, Okan'ı aradı herhalde. "Ben bu oyuncuyu sana yolladım. Tamam, bu çocuk haşarı ama ben bunu milli takım kadrosuna aldım, sen de oynatsana" demiş midir acaba? Bir şey duymadım ama büyük ihtimalle böyle bir konuşma geçmiştir. Adam tepeden tırnağa futbolcu ama arada kontaklar atıyor. Galatasaray'da görevini yapmayan oyuncu yoktu. Bilmiyorum dikkatinizi çekmiştir herhalde dün gece 22 futbolcu içinde hiç hareket etmeden, kendi kendine ısınan, hiç zorlanmayan bir isim vardı. Kim o, Muslera!

Türkiye'nin iki büyük takımı oynadı ama maalesef hakem bu maçın hakemi değildi. Bu arkadaşı FIFA yaptılar ama bu ikinci sınıf bir hakem. Sahada hareketleri, konuşmaları, yürüyüşü, koşuşu her şeyi ofsayt veya ofsaytımsı!