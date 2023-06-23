9 Nisan 2022; Uğur Dündar'ın F.Bahçe divan başkanlığı'na seçildiği tarih. Bu seçim yapılmadan 3 veya 4 gün önce, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına önce Vefa Küçük sonra Uğur Dündar çıktı. Sabah kalktım, bir baktım; Vefa Küçük'le İsmail Küçükkaya Divan Başkanlığı'nı konuşuyorlar. Tam programın sonunda Vefa Küçük, İsmail Küçükkaya'ya; 'Size Erman Toroğlu'nun kitabından sayfa resimlerini çektim, bunları Uğur Dündar'a sorar mısınız?' dedi ve kağıtları oraya bıraktı. Ben de dedim ki; hayda sabah sabah mal önüme düştü. Merakla Uğur Dündar'ı bekledim, 20 dakika sonra çıktı. İsmail Küçükkaya, Vefa Küçük'ün bıraktığı Erman Toroğlu'nun kitabından paragrafları Uğur Dündar'a sormadı. Merak ediyorum! Küçükkaya unuttu mu bu soruları sormayı? Yoksa Dündar programdan önce Vefa Küçük'ü seyredip, 'Sakın Vefa Küçük'ün söylediği ve kağıtlarını bıraktığı Erman Toroğlu'nun kitabından bana soru sorma' dedi mi? Merak ediyorum.

Şimdi sıkı durun F.Bahçeliler… Hepinizi ilgilendiren bir şeyler yazacağım. Yıllar önce bana bir ihbar geldi. Aziz Yıldırım'ın sahte evrakla sahte bir rapor alarak askerlikten yırttığı olayın üstüne gitmeye başladım. Ben bu olayın üstüne gidip istihbaratları yaparken, Uğur Dündar beni defalarca aradı. "Erman'cığım bu yazıyı senden başka kimse yazamaz, bu adamın…" deyip, burada yazamayacağım ağıza alınmayacak cümleleri söyleyip… Çünkü bunları yazma şansım yok basın ahlâk yasasına göre… En az 7-8 defa beni aradı, ben de 'Hazırlıyorum, yazacağım' dedim.



ÇEBİ'NİN YORUMLARI DOĞRU

Beni ikinci bir arayan daha vardı; Ertuğrul Özkök'ün damadı olan Ercan Saatçi... Nitekim ben yazıyı yazdım. Aziz Yıldırım'ın ilk istifasıdır... Başkanlıktan istifa etti ve Hürriyet Gazetesi'ne gelerek, Ertuğrul Özkök'le tartıştılar. Fakat bakıyorum o Uğur Dündar, şimdi başka şeylerden bahsediyor. Bu yazıyı yazmak için bu günleri bekledim. Ve o günden beri de ne karşılaştım ne konuştum Uğur Dündar'la… Bir tek şike davaları olduğu zaman beni aradı. 'Ne değişti sende Uğur Dündar' dedim. Hiç cevap veremedi ve telefonu kapattım. Yazdığım kitap orada. Vefa Küçük'ün içinden aldığı sayfalar da orada. Ben de Uğur Dündar da Türkiye'de yaşıyoruz. Arkadaşlar ya bir çizgide yürüyün ya da insanlara başka şeyler anlatmayın. Aklımdayken şunu da söyleyeyim; Atatürk benim için kırmızı çizgimdir. Hayranıyımdır. Ama iki de bir Atatürk demem. Zaten yaşasaydı önce karşı taraftan değil, bunlardan ayıklama yapardı. Bunları falakaya yatırırdı. Şimdilik yazacaklarım bu kadar.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakemler konusunda çok doğru yorumlar yapıyor, teşhisler koyuyor. Şu ana kadar dinleyen yok. Eğer yeniden seçilen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bunları dikkate almazsa seneye Süper Lig'i çok tuhaf ve enteresan maçlar bekliyor. Çünkü Beşiktaş Başkanı Çebi, çok doğru şeyler söylüyor ve ikaz ediyor. Seneye çok kimse bu sözlerin altında kalabilir. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum.