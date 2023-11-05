ERMAN TOROĞLU

Öyle bir maç ki bu karşılaşmaya gelene kadar Türkiye'nin genelinde konuşulan futbol, olaylar bu karşılaşmayı öyle bir havaya getirdi ki oynayan oyuncuya da helal olsun, yöneten hakemlere de. Çok zor bir mücadele. Ama bu senaryoyu hazırlayanların hepsi futbolun içindeki devre dışı gibi, TFF, yöneticiler, hakem eskileri, MHK'lar… Yani ne ararsan var. Korku filmi gibi.

İnanın iki tarafın futbolcuları da çok iyi niyetliler. Hakem mümkün olduğu kadar gördüğünü çalmaya uğraştı ama haliyle takdir haklarını Fenerbahçe lehine kullandı. Mesela size bir şey söyleyeyim; Osayi'nin sarı kartı var. 90+'da kendini hakemi aldatmaya atıyor ve sarı kart olması gerek ama yok. Aynı Osayi bir pozisyon sonra çok etk-i li pozisyonda topu çıkarıyor. Ama inanın bu maçın salimen bitmesi için inanın dua ettim. Buradaki en masum insanlar futbolcular. Onlar Türkiye'deki bu pisliğe uymadılar. Futbolumuz bataklık. Burada ne anlatsam boş. Fenerbahçe çok iyi gidiyordu, bir yerde tökezleyecekti. Bunun da nedeni sakatlıklar. Trabzonspor'un bildiğimiz bir Fenerbahçe takıntısı var. Onlar için rakibini yenmek önemli. 26 yıl sonra bunu başardılar. Trabzonspor galibiyeti hak etti. Böyle bir ortamda böyle bir mücadeleyi tebrik etmek lazım. Merak ediyorum, bu maçları bu hale sokan ahlak noksanı insanlar ne diyecekler

Düşünün 6 Mart 2022'de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı… Bu karşılaşmanın yardımcı hakemi Bahattin Duran. O zamanki komite, dün akşamki hakem Zorbay Küçük'e yardımcı olarak tayin ediliyor. Bu yardımcı ne yapıyor? "Ben Cüneyt Çakır'dan başkasıyla maça çıkmam" diyor. O zamanki komite "Bunu yazılı bildir" diyor. Bildiremiyor, istemeye istemeye maça çıkıyor. Bahattin Duran yayıncı kuruluşta diyor ki geçtiğimiz günlerde, "Bu maça Küçük verilmemeliydi. O maçta neler yaptı. Bu maçın hakemi değil". Düşünebiliyor musunuz attığı bombayı. Küçük o maçta İrfan'ı atamıyor, VAR çağırıyor, öyle atıyor. O VAR kim biliyor musunuz? Dünkü VAR Mete Kalkavan. Türkiye'de öyle şeyler var ki hakem hakemi satıyor. Ama futbolcular canlarını dişine takarak oynuyorlar. Hakemlerin kalitesine bakın, sonra futbolu tartışalım. Bu olaylar ders gibi. Nereden nereye geliyoruz. Ben Zorbay Küçük'ün yerinde olsam Bahattin Duran'ı şikâyet ederim. Çünkü maçtan önce Fenerbahçe taraftarı, Küçük'e küfür ediyor. Neden? Duran'ın tahrikleri yüzünden.