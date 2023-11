ERMAN TOROĞLU

Maç başlıyor; Kasımpaşa, G.Saray ile kafa kafaya oynuyor. Peki ne zamana kadar, golü yiyene kadar... Golü yedikten sonra daha bir etkili olması gerekirken, sanki 'bu maçı kaybettim' havasına giriyor. Sonra defanstan çıkarken yine bir top kaybı ve ikinci golü yiyor. Kasımpaşa hemen golü bulunca hem sahadaki hem de tribündeki G.Saraylılar gerilmeye başlıyor.

İcardi iğneyle oynuyor deniliyor ama bir futbolcunun iğneyle oynaması çok sıkıntılı ve kötü bir olay. Çünkü iğneyle bir tarafı takviye yaparken, başka bir tarafta sigorta atabilir. Sağlam oyuncu, her zaman iğneyle oynayan oyucudan daha faydalı olur. Ama tabii ki İcardi olunca maalesef Türkiye'de olay değişiyor.

Peki Galatasaray'ın oyunu, sarı-kırmızılı seyirciyi tatmin etti mi, bence hayır... Koştular mı, koştular. Ama futbolseverler, G.Saray'dan farklı bir oyun bekliyor. Beklemekte de haklılar. Şöyle bir seyirciyi rahatlatacak, 2-3 farklı kazanılacak bir maç oynayamıyor G.Saray. Her an bir gol yiyecek havaları var. Hele kaleci Muslera sakatlandıktan sonra daha da bir tedirgin oynadılar.

Futbolda bu iş böyle. Büyük takım olabilirsin ama maç zora girince o maçı, o skorla bitirmeye mecbursun. Futbolda kuralına göre yaparsan, her şey mübah. Galatasaray da dün gece bu maç 2-1 bitsin diye uğraştı, hele ki uzatmalarda adeta göbeği çatladı.

Galatasaray, dün akşam oynayıp kazanınca, topu bugün Fenerbahçe'nin kucağına bıraktı. Çünkü sarı-lacivertlilerin bu akşamki rakibi ne olursa olsun Trabzonspor... Şakaya gelmez...