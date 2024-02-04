ERMAN TOROĞLU

İlk 45 dakika Fenerbahçe 9, Antalyaspor 11 kişi oynadı. Sahada Tadic de yok Cengiz Ünder de. Ama futbol işte böyle bir şey. Tadic sahneye çıktı, 2 rakibini eksiltip çok iyi orta yaptı. Terse attığı topta Cengiz Ünder mükemmel bir gol attı. İkinci yarıya başlarken iki futbolcu da oyuna devam etme şansını buldu. Ama bir yerden sonra yine olmadı ve İsmail Kartal ikisini de oyundan aldı.

Yağmur yağana kadar zemin rezalet. Böyle bir zeminde futbol oynamak çok zor. Yağmur yağdıktan sonra zemin biraz yumuşadı ve futbol oynamaya müsait hale geldi. Hakemin fizik gücü iyi olmadığı için futbolcularla fazla muhabbete girdi. Hem onları dinlendirdi hem de kendini. Bir de kornerlerde top havadayken öyle fauller çaldı ki başıma bir şey gelmesin diye. Ama taç atışlarını çok doğru yaptırdı. O konuda da sınıfı geçti.

Antalya için şunu söylemeden geçemeyeceğim. Nuri Şahin iyi bir kadro kurmuş. Herhalde büyük paralar da harcanmamış. Ve Sergen'e iyi bir miras bırakmış. Sergen de bu takımı hücum gücünde iyi kullanıyor.

Sarı-lacivertliler maçı 2-0'a getiremeyince sahada bayağı gerildiler. Bu Galatasaray ile Fenerbahçe arasında böyle gideceğe benziyor. Şu gözüküyor ki bütün takımlar için Antalyaspor zor deplasman.

Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de fazla forma şansı bulamadı. Ama orada yediği antrenmanlar dün gece ona yetti. Zaten bir futbolcu, oynaya oynaya form tutar. Antrenman yapa yapa değil. Batshuayi yine yapacağını yaptı. Önüne gelen topta rakibe kalçasını koydu. Topa da mükemmel vurdu. Bu oyuncuya biraz daha fazla süre tanımak lazım. Yazık oluyor....