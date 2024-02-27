ERMAN TOROĞLU

Mücadele vardı, kalite yoktu. Hakem deseniz onlar zaten yok. Maçları VAR ile idare ediyorlar. Tam bir orta oyunu oynanıyor

Türkiye'de öyle bir futbol iklimi var ki bir sıcak oluyor, ertesi akşam dolu yağıyor, bir gün sonra denize giriyorsunuz, ertesi gün don geliyor, bütün bitkiler mahvoluyor. Hiçbir şekilde istikrar yok. İki takım almış başını gidiyor, TFF de durumu idare ediyor. Yani tam bir orta oyunu oynanıyor. Öyle şeyler yaşıyoruz ki şaşırmamak elde değil… Hani onları yazmaya kalksak, bu maçı yazamayız. G.Saray saman alevi gibi, zaman zaman iyi şeyler yapıyor ama çok kopuklar. Antalyaspor daha bir takım olarak oynadı. Belli planları var ama güçleri bir yere kadar. G.Saray'ın yedeklerinin tamamı Antalyaspor'da oynar. Oynar da G.Saray ile F.Bahçe ne oynuyor? Tamamen orta oyunu… Al birini vur diğerine, hiçbir ağırlıkları yok.

Dün gece sadece mücadele vardı, kalite yoktu. Hakem deseniz onlar zaten yok. Maçları VAR ile idare ediyorlar. Herkes kafasına göre takılıyor… Futbol Federasyonu, hakemler, takımlar, teknik direktörler, basın, al birini vur ötekine. İnsan güzel şeyler yazmak istiyor. Çünkü tenkit etmekten hakikaten bıktık. Yahu kardeşim öyle şeyler yazalım ki 'teknik-taktik olarak, mücadele olarak, seyretmekten mest olduk, o güzel maçı izlemeye doyamadık, hakem şahaneydi' falan filan… Biz böyle şeyler yazabilir miyiz? Bizim için ve bizim nesil için biraz zor

Hakem öyle düdükler çalıyor, çalmıyor ki kendini çok uyanık zannediyor ama sahada futbolcular bunu yemiyorlar. Ama bir şeyi görüyorlar çünkü itiraz ettiler mi sarı veya kırmızı kartı yiyecekler. Bir orta oyunu oynanıyor, biz de bunları yorumluyoruz. Yazıyı da böyle bitirelim.