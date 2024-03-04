ERMAN TOROĞLU

Beşiktaş Teknik Direktörü Santos bu taraftarı gördükten sonra nasıl futbol oynatacağına karar vermeli. Artık süre azaldı

Birisi yeni kurulmaya çalışan bir takım, diğeri oturmuş bir kadro… Arada kalite farkı var ama sahaya oyun olarak yansıyan büyük bir fark yok. Ama o fark bile Beşiktaş'ı yenmeye yetti. Şöyle söyleyelim; tamam Beşiktaş teknik direktörü diyor ki; 'Kontrollü oynayalım…' Tamam oyna ama 1-0 gerideyken bir şeyleri değiştir. Buna 60-65'te başlama. Elinde Aboubakar var. Beşiktaş teknik direktörü genç bir isim değil. Tecrübeli bir ihtiyar. Ama benim de tecrübelerime dayanarak ona bir tavsiyede bulunmak isterim. Böyle bir ortamda özellikle Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı bir maçta seyircinin Aboubakar'a sahaya girerken tepki göstereceğini biliyorsun. Arada Aboubakar'ı ısıtıp soksan, taraftar da söyleyeceğini söyler, o da yapacağını yapardı. Böyle yaparsan girerken oyuncuyu kaybedersin! Cenk sahada yok. Portekiz'den gelen Al-Musrati yok. Tüm topları yanlış kullandı, kendi kalesine gol attı. Kendi kalesine gol atabilir ama bu kadar yanlış pas vermesine laf söylerim çünkü aldığı para büyük. Taraftar takımı ateşlemek istiyor ancak teknik direktör ve futbolcuda o barut yok. Bir şeyi de anlayamadım, çıkana kadar sahanın en iyisi Rashica… Fizik olarak düşüş yok, neden aldı anlamak mümkün değil. G.Saray rahat rahat oynadı, kazandı… Fernando Santos'un Türkiye'de olduğunu anlaması, taraftarı gördükten sonra nasıl futbol oynatacağına karar vermesi gerek. Artık süre azaldı. Beşiktaş'ın böyle oynamaması gerekir. Halil Umut Meler iyi bir hakemimiz ama şöyle bir bakıldığında travmanın etkisinde olduğunu görüyoruz. Daha çok çalışması gerekir. G.Saray kağıt üzerinde zor gibi gözüken maçta sahadan rahat rahat çıktı.