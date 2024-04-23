ERMAN TOROĞLU

F.Bahçe şampiyonluğa oynuyor. Dün akşamki rakibine bakarsak, sarı-lacivertlilerin ne yapıp, ne yapmadığını daha iyi anlarız. Düşünün Sivas, ilk faulünü 64'üncü dakikada yapıyor. Sivasspor rakibe en ufak bir pislik yapmıyor, yere yatmıyor. Oynayabildikleri kadar oynuyorlar. Ancak havaları şu; "Biz unumuzu eledik, eleğimizi astık." Böyle bir takıma karşı F.Bahçe'nin çok daha farklı, baskılı, istekli, verkaç yaparak, şut atarak kazanması gerekirdi. İki tane şahsi beceri şutuyla gol buldular. Son dakikalara girerken bir penaltı pozisyonu oldu. Hakem göremedi, VAR gördü verdirdi. Kart olur muydu? Kırmızı olmazdı, kaleci açıyı kapattığı için bariz gol şansı olmazdı. Djiku'ya sarı kartı kesin vermesi gerekirdi, vermedi. Çünkü eğer arkadan o darbeyi yemeseydi Sivaslı oyuncu, daha iyi vuruş yapardı ve zaten kaleciye de takılmazdı. Çünkü kaleci ayağını kaldırmıyor. Birinci pozisyondan sonra dağılan hücumcunun kaleciyle münasebeti ise farklı bir boyut. İsmail Kartal ve futbolcuları dün akşam hiçbir bahaneye sığınamazlar.

Hakem maçın sonuna 10 dakika uzatma verdikten sonra 4 buçuk dakika daha ekledi ama Fenerbahçe bunlardan faydalanamadı. Artık şunu söylemek lazım. Lig şampiyonluğu bence batıya kaydı. Galatasaray bu saatten sonra bu şampiyonluğu vermez. Çünkü iki takımın futbolcu isteklerine, teknik adamlarına, oyun heveslerine, tempolarına bakıyorum, hepsinde Galatasaray daha önde. Büyük sürpriz olmazsa bu 4 puanlık fark, Galatasaray'ı şampiyon yapar.

90+12'de oyuncu değiştiriyorsun, sahada alınmayacak tek adamı, İrfan Can Kahveci'yi alıyorsun dışarıya, hücumcu alıyorsun içeriye! Ya zaten maç bitmiş, defanstan birini çıkarsana! İnanılır gibi değil!