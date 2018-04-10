Galatasaray'ın kadrosu için 'kaliteli' diyebiliriz.

Ama bir kalite içeride alkışlatan futbol oynarken, dışarıda bu kadar durgun ve plansız olabilir mi? Gençlerbirliği büyüklere karşı zaten hep "Geriye yaslan, golü kontratakla ara" felsefesiyle oynadı. Maicon'un hatası sonucu Deniz Yılmaz, yüzde yüz bir gol fırsatını harcadı. Galatasaray'da Belhanda, Feghouli, Selçuk, Fernando, Mariano, Nagatomo gibi topu iyi bilen, tekniği yüksek oyuncular Gençler'in kapandığını görmelerine rağmen, rakibin ezberlerini bozacak hiçbir hamle yapmadı ve ilk yarıda Selçuk'un iki şutu dışında pozisyon üretemedi. Neden? Başta Belhanda olmak üzere herkes saklanarak oynadı.

Feghouli dağınıktı. Mariano kenarlardan etkisiz ve isabetsiz ortalar yaptı.

Rodrigues de geniş alan bulamayınca gol yollarına giremedi. Oysa rakibin ezberini bozmak için oyuncular bazen yer değiştirmek için kenardan destek almamalı, bunu kendileri düşünmeli.

İkinci yarı Terim önce Eren'i ardından Sinan'ı oyuna alarak gol yollarında Galatasaray'ın daha fazla baskı kurmasını istedi.

Ancak Donk'un girip Selçuk'un çıkması Galatasaray'ın oyun kurgusunu pas yapmaktan çıkarıp uzun topla oynamasına neden oldu. Oysa Selçuk duran topları iyi kullanan ve etkili ortalar yapabilen bir oyuncuydu. Rodrigues'in maç boyu etkisiz olması ve final paslarında yine hatalar yapması Galatasaray'a zarar verdi.

Terim keşke Rodrigues'i hamle oyuncusu olarak kullanıp oyuna Sinan'la başlasaydı, rakibin ezberini bozabilirdi. Galatasaray'ın en büyük eksiği rakip kale önünde ısrarla pas yapmasıydı. Oysa Belhanda, Gomis, Fernando gibi dışardan şut atabilecek oyuncular vardı. Maalesef bu oyuncular şutu akıllarına getirmedi. Türk Telekom'da inanılmaz goller atan Gomis deplasmana çıkınca kimlik değiştiriyor. Fransız golcü mücadele anlamında başarılıydı ama final noktalarında zihinsel motivasyona sahip değildi. Galatasaray, son dakikalarda en azından 'kazanamıyorsan kaybetme' politikasını uygulamalıydı. Bu yenilgi Galatasaray için ağır oldu. Yine de şampiyonluk yolunda her şey bitmiş değil.

Kendi göbeklerini kendi kesebilecek fırsatlara hâlâ sahipler...