Galatasaray, Gomis'in yerini ancak Modeste gibi bir golcü ile doldurabilir. 30 yaşındaki Fransız oyuncu çok güçlü ve kuvvetli bir fizik yapısına sahip. Modeste, "Pivot santrfor" oynama özelliğinin dışında tam bir tek vuruş ustası. Sağ ayağını mükemmel kullanıyor. 1.87'lik boyuyla hava toplarında da etkili oluyor. Modeste, hem çabuk hem de rakip savunma önünde güçlü yapısıyla çok iyi duvar oluyor. Onyekuru, Rodrigues, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli gibi oyuncular hücum organizasyonlarında Modeste ile akıllı ve etkili duvar pasları yaparlar. Çünkü Fransız golcünün yüksek bir tekniği de var.