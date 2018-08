Onyekuru yeni sezonda Galatasaray'ın "flaş oyuncusu" olmaya adaydır. Genç Nijeryalı'nın çabukluğu, dar alandaki çalım becerisi ve geniş alanda sergileyeceği sürati en büyük silahları olmasına rağmen en önemlisi müthiş bir oyun aklı var. Attığı gol topa vurmadan önce yaptığı çevre kontrolünün yanısıra zekasının bir ürünü. Golde Fernando gibi bir ustanın desteğini de alkışlamak gerekir. Onyekuru takım arkadaşlarıyla futbol dilini daha uzun konuşmaya başladığında yeterli desteği alacak ve "zeka, çabukluk, sürat" gibi silahlarını sergileyecektir.

Fatih Terim'in verdiği "Kimse G.Saray'dan büyük değildir" mesajını Gomis artık anlamıştır. Onyekuru- Rodrigues-Belhanda, Emre Akbaba'nın hücumda pas istasyonu olacak Gomis'le oyun kaliteleri yükselir. Çünkü Eren'in, Terim'in istediği çabuk oyuna ayak uyduramadığını yine gördük. Gomis oynadığında rakip savunmanın dengesi bozuluyor.

Donk-Fernando ikilisi Türk Telekom'da birlikte oynamamalı. Bu ikili yeterli derecede üretici olamadıkları gibi oyun anlayışları da savunmaya yönelik olunca Galatasaray'ın temposu aşağı iniyor. Emre Akbaba-Fernando birlikte oynadığında Melo-Selçuk ikilisinin skora yönelik üretimlerini göreceğiz. Özellikle sol ayaklı Akbaba'nın göbekten hücuma dikine taşıyacağı toplar ile sunacağı paslar kanatlarda oynayacak oyuncuları da rahatlatacaktır.

Galatasaray'ın şu an da en zayıf halkası savunmanın göbeği. Galatasaray eğer savunmasını güçlendirmez ise her takım Göztepe gibi beceriksiz olmaz. Maicon-Ahmet Çalık ikilisinin yaptığı hatalar inanılmazdı. Bu ikili rakip hücumlarında ceza alanı içinde pozisyon alırken maalesef çevre kontrolü yapmıyor.