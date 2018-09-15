Galatasaray savunmasının tartışıldığı bir ortamda Ozan Kabak'ın ilk on birde başlaması büyük sürprizdi. Ozan tercihini ancak Fatih Terim gibi büyük hocalar yapabilir. Tartışmalı bir penaltıya neden olsa da genç Ozan maç boyu yaptığı dokunuşlarla Galatasaray savunmasında parladı ve hocası Terim'in güvenini boşa çıkarmadı. Terim'in sağ kanatta Linnes'i oynatması bir başka doğru tercih oldu.

Eğer Trezeguet'nin önünde Mariano- Maicon ikilisi oynasaydı Galatasaray tıpkı Trabzon maçındaki gibi pozisyonları verirdi. Ozan Kabak rakibi karşılamadan önce aldığı doğru duruş şekliyle Trezeguet'nin hızlı hücum etmesine izin vermedi.

Alanya maçındaki golcülüğünden sonra ortadan kaybolan Sinan Gümüş sorumluluk alarak etkili oynadı. Rodriuges'e yapılan zam Galatasaray'a gol olarak yansıdı. İki mükemmel gol atan Rodrigues maç boyu enerjik yapısıyla Galatasaray'ı hızlı hücumlara taşıdı. Ndiaye orta alana güç getirdi. Şanslı bir gol atan Eren'in daha çok çalışması gerekiyor.

Nagatomo hızıyla, hücuma dikine çabuk çıkışıyla, ortalarıyla ve savunmada aldığı pozisyonla alkışı hak ediyor.

Muslera'nın G.Saray için ne kadar önemli olduğunu Kasımpaşa maçında yine gördük.

İkinci yarının başında Serdar Aziz'in gol olabilecek ters vuruşunu kurtardı.

G.Saray 2-0 öndeyken Trezeguet'nin anlık şutunu güçlü refleksle önledi.

Mariano'nun tutamadığı Trezeguet'nin vuruşunun gol olmasına izin vermedi.

Terim'in kadro tercihi, "Ben formayı veririm, şansını kullanan kalıcı olur. Benim olduğum yerde kapris olmaz. Kimse Galatasaray'dan büyük değildir." şeklinde bir mesajdır. Umarım Feghouli ile Belhanda bu mesajı iyi okurlar.



