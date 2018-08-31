Beşiktaş şanssız şekilde sakatlanan Necip'in yerine Oğuzhan'ın girmesiyle Partizan'ı önce etkili futboluyla çökertti ardından da "Jenerik" olacak gollerle yenip UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.

Oğuzhan'ın yeteneklerini tartışmam ve mükemmel bir futbol aklı olduğunu söylerim. Beşiktaş taraftarı kaptan Oğuzhan'a sahip çıkmalı.

Bazen marka olmuş, dev futbol yıldızlarının da kötü oynadığı maçlar olabilir.

Oğuzhan'ın top taşımaya engel olacak engebeli zemine rağmen Larin'le kısa mesafede yaptığı duvar paslarından sonra attığı gol, kalite kokuyordu.

Bu Oğuzhan, forvet arkasında 10 numara gibi oynar. Beşiktaş'ın iki golünde Portekiz damgası vardı. Quaresma- Pepe ikilisi düşünce olarak ikiz kardeş gibiydiler. Quaresma'nın ortalarında Pepe'nin attığı iki kafa golü belli ki Ümraniye'de ezberlenmiş.

Türkiye'deki yabancılar arasında en etkili ortayı Querasma yapıyor, sağ ayağını "Joystick" esnekliğinde ve zarafetinde kullanıyor.

Gerçek bölgesinde oynayan Medel her maç üstüne koyuyor ve orta alanı yönetirken pas atmadan önce gözleriyle çevresini radar gibi süzüyor. Şenol hoca, akıllı bir hamleyle Caner'i sol bekten alıp hücuma itti. Caner, uzun mesafeli oynamadığı için yorulmuyor, diri kalıyor ve etkili ortalara imza atıyor, yeri geldiğinde savunmaya bile destek veriyor. Larin'in gol vuruşu konusunda eksikliği var. Ancak Larin, Partizan savunmasının önünde mükemmel duvar oldu ve hücumda arkadaşlarının çoğalmasını sağladığı gibi pas alış-verişinde hata yapmadı.

G.Saray Devler Ligi'nde dengeli bir gruba düştü. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın şansı bol olsun. Tüm takımlarımız inşallah mart ayını görsün.