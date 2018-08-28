Gomis'in ayrıldığı gün Florya'dan içeri Galatasaray'ın yeni golcüsü girmeliydi. Türkiye'nin Avrupa'daki en önemli markası olan Galatasaray'a kadro mühendisliği yaparken bu tür acemilikler yakışmıyor. Galatasaray'ın 3'üncü golünü atan Eren Derdiyok ile santrfor bölgesini istikrarlı bir şekilde ayakta tutması mümkün değil. Çok çalışan, rakiple boğuşan ve gücüyle oynayan Eren'in pas oyununa katkı sağlayacak yeterli tekniği yok. Galatasaray'ın golcüsü "Pivot ve sprinter" olmalı. Terim'in hücum hattında kullandığı oyuncular çok hızlı ve çabuk. Yeni golcü bu hızlılığa ayak uydurmalı.

Emre Akbaba'nın gelişiyle Galatasaray'ın sadece pas kalitesi artmadı, oyuna hükmetme gücü de çoğaldı. Terim'in "Prensim" dediği ve inandığı Sinan Gümüş 3 golün de içinde vardı. Bence Sinan kenara kitlenmemeli, daha çok sorumluluk alıp oyunu ve pas düzenini yönetmeli. Sinan topa etkili vurma becerisiyle ceza alanı dışından şut atmayı daha fazla düşünmeli. Sonuç; Sinan daha özgür oynamalı... Terim'in ikinci yarı serbestlik tanıdığı Sinan Galatasaray'ın farklı kazanmasını sağladı. Gezinen bir Sinan, Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba hatta Nagatomo ve Mariano'nun daha fazla boş alan bulmasını sağlar.

Galatasaray'da Belhanda ile Emre Akbaba birlikte başarıyla oynadı. Ndiaye, Galatasaray'da rekabeti yukarı taşıyacak. Terim'in koşu kalitesi yüksek, pas becerisi güçlü bir takım oluşturduğunu ve keyif veren bir Galatasaray yarattığını görüyoruz. Kaliteli bir golcü ve tekniği yüksek kaliteli bir stoper ile Galatasaray orkestrası tamamlanır. Galatasaray'ın ilk golünde önce penaltı vardı, Cenk Ahmet topu elle düzeltti. Fernando'nun gol vuruşu öncesi Eren'in, Cenk Ahmet'e faulü vardı. VAR sistemi polemik yaratmayacak kararlara imza atmalı..