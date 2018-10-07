Akhisar'da kaçırdığı penaltıdan sonra Rodrigues'in ruh hali alt üst oldu. Rodrigues, "Gol atmalıyım" saplantısıyla girdiği pozisyonlarda çevre kontrolü yapıyor, arkadaşlarına, "Al golü sen at" diye pas vermeyi aklına bile getirmiyor. Terim, öncelikle Antalya maçında Rodrigues'i dinlendirmeliydi. Galatasaray'ın sezon başından beri sorun yaşadığı bölge savunmasıydı. Terim, bir türlü istikrarı yakalayamadığı için her maça farklı defans kurgusuyla çıkmaya çalışıyor. Bence savunmada değişmeyen tek oyuncu Nagatomo olmalı. Ömer Bayram, etkili deparlar yapmasına rağmen Nagatomo kadar verimli ortalara imza atamıyor. Nagatomo sadece hücuma çıkmasıyla göz kamaştırmıyor, ters kademelere girerek savunmaya da yardım ediyor.

Antalyaspor kaybetmemek için sahasında adeta yatarak oynadı. Galatasaray'ı üzerine çekip kontratakları kovaladı. Santrforsuz sistemde Galatasaray'ın kanatlara inmesi belki doğruydu ama yapılan yüksek ortalar işe yaramadı çünkü Diego bütün hava toplarına kafayı vurdu.

Porto maçında oynanan pozitif oyunun yanından bile geçmedi Galatasaraylı oyuncular... Rodrigues yoktu. Onyekuru da el freni çekik oynadı. Çok eleştirilen Belhanda oyunu kurmada gayretliydi, Galatasaray'ın yakaladığı üç-dört pozisyonun çoğunda pas olarak imzası vardı ama sonuca katkı yapabilecek kaliteye ulaşamadı. Son olarak şunu sormak isterim. Terim büyük hoca olduğunu bir kez daha gösterdi. Maicon ve Donk'u oyuna alıp art arda santrfora yolladı ve bu hamle Galatasaray'a kritik 3 puanı getirdi. Eğer Eren kapris yapmaya devam edecekse Terim jokeri Donk'u santrfor da oynayabilir.