Coşkulu, arzulu oynamak güzel ama hücum ederken çabukluk ile telaşı birbirine karıştırmamak gerekir. Trabzon'un ilk 15 dakika Başakşehir'e yaptığı baskı mükemmeldi. Yusuf Yazıcı'nın, Abdülkadir'in, Ekuban'ın paslaşması göz okşadı. Novak ile Pereira hücuma destek veriyorlardı. Ancak hücuma çıkarken Trabzon'un orta alanda kaptırdığı toplar Başakşehir'e gol olarak döndü.

TÜFAD'ın Antalya seminerine gelen Abdullah Avcı, yaptığı barkovizyon gösterisinde M.City, PSG, Barcelona ve Hamburg takımlarının oyun anlayışlarını benimsediklerini aktarmıştı. Başakşehir 4-2-3-1 oynayan takımlar gibi Trabzon'a karşı dizildi. Üstelik golcü olarak Robinho'yu önde tek bıraktı. Oyun sürekli kaleci Mert'ten başladı. Emre'nin liderliğinde tüm takım ayağa pas oynamaya özen gösterdi. Bu anlayış, liderin Karadeniz'de galip gelmesini sağladı. Robinho önde pas istasyonu oldu. Visca-Mossoro-Arda üçlüsü çok iyi top saklayıp çok iyi paslaştı. İrfan Can'ın attığı golde yaptığı doğru koşu kadar Arda'nın göğsüyle düzeltip verdiği pas kalitesinin belgesiydi.

Trabzonspor'un en büyük hatası ilk 15 dakikadaki baskıda bulamadıkları golden sonra güvenli oyuna dönmemeleriydi. Çünkü Robinho'nun kaçırdığı gol aslında savunma güvenliğinin daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunun habercisiydi. Trabzonspor, Sosa'nın oyun liderliği ile Onazi'nin enerjisini çok aradı.

Halil Umut Meler'i beğenirim. Ancak Trabzon'da kartlarını doğru kullanmadı. Emre'nin bakışlarına göre faul çaldı. Pereira'nın ayağına basıp, omuz atan Clichy'ye kart bile çıkarmadı. Ayrıca Clichy'nin Ekuban'a yaptığı hareket penaltıydı.