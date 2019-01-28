“Terim, taraftara istifa etmeyeceğini açıkladı… Eğer bir teknik adam gibi düşünseydi, yönetime ‘Ozan’ı satarsanız görevi bırakırım’ derdi. Ama Galatasaraylı kimliği sağduyulu davranmasını sağladı. Tam bir lider gibi konuştu...”

SORU 1

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçı sonrası, "Ozan'ın gitmesini istemedim. Ama yönetim ekonomik olarak satmayı istedi. Yapılacak iki şık vardı. İdari karara saygı duymak ya da başka bir şey. O başka bir şeyi yapamazdım çünkü Galatasaraylılara söz verdim, öyle bir şey yok artık" dedi. Bu sözlerle vermek istediği mesaj neydi?



SORU 2

Terim sözlerinin devamında, "Galatasaray transfer yapar-yapmaz. Bu durum Galatasaraylılar dışında da kimseyi ilgilendirmez. Galatasaray transfer yapamasa da bunun hesabını verir, ağlamaz" ifadesini kullandı. Bu çıkışı nasıl değerlendiriyorsunuz?



CEVAP 1

Fatih Terim, Galatasaray taraftarına ve camiasına artık istifa etmeyeceğini açıkladı. Bir teknik direktör gibi değil, bir Galatasaraylı yönetici ve kongre üyesi gibi düşüneceğini iletti. Transfer bir bütündür, Terim belki Ozan'ı göndermek istemedi ama Galatasaray'ın mali koşulları 11 milyon Euro'luk transfere 'hayır' diyemezdi. Terim de demedi. Eğer bir teknik adam gibi düşünseydi, yönetime 'Ozan'ı satarsanız istifa ederim' derdi. Galatasaraylı kimliği, sağduyulu karar vermesini sağladı. Transferler konusunda da yönetimin çok çalıştığını ama bazı işlerin para olsa bile gerçekleşemeyeceğini anlattı ve transferle uğraşan kişilere net şu mesajı verdi: "Bu oyuncular Alanya maçında olmalı." Ayrıca 'gelecek arkadaşlar' diyerek bir kişiyi değil, birçok kişiyi dile getirdi.



CEVAP 2

Terim, bu söyleminde, Galatasaray yönetimini koruduğu gibi Galatasaray dışında transfere laf uzatanlara tepki gösterdi. Terim ile aynı görüşteyim. Galatasaray'ın transfer yapıp yapmaması, Beşiktaşlı, Fenerbahçeli yazarları ya da muhabirleri ne kadar ilgilendirir ki! Onlar kendi kulüplerinin transferleriyle ilgilenmeli. Ama Terim bu kişilerin Galatasaray'ı yıpratmak ve kışkırtmak adına bilerek eleştiri yaptıklarını belirtti. Fatih Terim, şunu demek istedi: Bu insanların hedefi üzüm yemek değil bağcıyı dövmek… Ayrıca Galatasaray yönetimini transferler üzerinden ağır eleştirmeye çalışan muhalif kanada da seslendi. Yani "Galatasaray transfer yaparsa yapar, yapamazsa da ağlamaz" derken aslında camiaya 'tuzağa düşmeyin, birlik olun, eleştirileri de kendi içinizde yapın' dedi. Taraftarlara da sabırlı olmalarını öğütledi.

Serdar Aziz hakkındaki sözlerine de dikkat çekmek lazım… Serdar ile ilgili teknik kararını 26 Aralık'ta verdiğini söyledi. 26 Ocak'a kadarki süreçte bu işin çözümlenmemesinin sıkıntılarını dile getirdi. Serdar'ı sevdiğini ama kadroda yerinin olmadığını vurguladı. Kanımca Terim'in bu açıklaması sonrası 31 Ocak'a kadar yönetim, Serdar sorununu çözecektir. Sonuç; Terim bir lider gibi konuştu, zaman geldi sert eleştiriler yaptı, yeri geldi yönetimi kucakladı ve camiaya önemli mesajlar verdi.