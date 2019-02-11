Galatasaray'ın eksik Trabzonspor'a karşı coşkulu, etkili oyunu ve aldığı galibiyeti, kötü hakem yönetimi gölgelemesin... Ümit Öztürk'ün, Marcao'nun Ekuban'a yaptığı faul pozisyonunda net penaltıyı vermemesi akıllara ziyandı. Ofsayt pozisyonunda çizilen çizgi, bizlere tam bilgi veremedi. Gece boyunca mükemmel oynayan genç kaleci Arda'nın, penaltıya sebebiyet vermesi şanssızlığıydı. Çünkü Arda'nın kayarken sağ ayağı koşu halindeki Onyekuru'nun sol ayağına temas ediyor. Pozisyon net penaltıydı. Ancak kafalardaki soru işaretlerini kaldırmak adına VAR'da görev yapan Bülent Yıldırım, "Penaltı doğru" dese bile hakem Öztürk, ekrana gelip, pozisyonu süzüp karar verse daha doğru olurdu. Galatasaray'ın baskısına ve kontrolüne geçen oyunda Trabzonspor da çok iyi mücadele etti ve Muslera'nın kalesine akıllı ataklar yaptı. Çok övdüğümüz Marcao, Rodallega'nın golünde kolay çalım yedi, üstelik kontrolsüz girişinden dolayı penaltı olması gereken pozisyonda Ekuban'ın ayağına bastı. Marcao ile Luyindama arasında ciddi bir uyum problemi var. Devre arasında soyunma odasına giderken Marcao tepkiliydi. Fatih Terim, ikisinin omuzlarına ellerini koyup yangını söndürmek için kısa bir konuşma yaptı. Marcao-Luyindama ikilisi anlaşamazsa Galatasaray savunmasında ciddi sorunlar yaşanır. Belhanda golsüzlüğünü, Trabzonspor'a karşı giderdi. İlk golünde şanslıydı ama ikinci golü jenerik olacak güzellikteydi.

Hakem kararlarına baktığımız zaman Galatasaray'ın güzel oyununu ve galibiyetini engelleyebilecek kararlar ortaya çıktı. Ciddi bir operasyon var. Acaba bu operasyon TFF yönetimini devirmek üzerine yapılmış bir hamle mi, yoksa Galatasaray'ı tartışılabilecek konuma getirmek için mi? TFF Başkanı Yıldırım Demirören, acilen hakemlerle bir toplantı yapmalı, "Ayağınızı denk alın" demeli