Süper Lig'de Galatasaray kadrosu oyuna ve topa hükmedebilir. Ama Avrupa'da topla fazla oynamak marifet değil. Şampiyonlar Ligi grup maçlarında G.Saray en etkili oyunlarını ve en güçlü pozisyonlarını İstanbul'daki L. Moskova ile deplasmandaki Porto maçlarında oynadı. Neden? Bu iki maçta da G.Saray topu rakibe bıraktı.. Benfica İstanbul'da topa yüzde 34, Lizbon'da da yüzde 48hakim oldu. Portekizliler topu G.Saray'a bırakıp mükemmel alan savunmasıyla pozisyon vermedi. Ben Benfica'nın çok fazla oyuncuyla oynadığını sandım. Çünkü hücumdan geriye dönüşleri ışık hızında oldu.

Benfica fazla enerji harcamadan G.Saray'ı kalabalık karşıladı ve topu kazandığında Felix, Gedson, Pizzi, Florentino gibi çabuk oyuncularla hızlı hücuma çıktı. Çok koşan Felix'te adeta turbo motor var. G.Saray'da Nagatomo-Onyekuru ikilisi dışında hızlı ve çabuk rakip kaleye gidecek oyuncular yok. Diagne de sprinter santrfor olmadığı için etkisiz kaldı ve güçlü fiziğini kullanamadığı gibi G.Saray'a katkı veremedi.. Benfica savunmasını ancak Burak Yılmaz tipi golcülerle aşabilirsin. Listeye yazılmayan Mitroglou da olsaydı Benfica'nın oyun anlayışında etkisiz kalırdı. Benfica sadece sistem değil ezber takımı. Pas oyununa geçerken hücum hattı nereye koşacağını ve orta yaparken topu nereye keseceklerini biliyorlar. G.Saray takım olarak pas ritmini oturtamadı. Duran topları Belhanda etkili kullanamadı. Feghouli topla buluştuğunda hep iki Benficalı bastı.

Eğer Atletico Madrid yüzde 35 topa hükmedip güvenli oyun içinde Juventus'a pozisyon vermeden kazanıyorsa Fatih Terim de G.Saray için bu oyun formatını düşünmelidir. Bu arada Emre Akbaba'nın attığı golde ofsayt yoktu.