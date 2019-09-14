Falcao'nun çabukluğunu ve hızlı hareket etmesini görünce Galatasaray'ın Diagne ile hücuma çıkarken kağnı hızında kaldığına tanık olduk. Falcao'nun kartvizitinde 'büyük golcü' yazıyor ama Kolombiyal santrforun nasıl pozisyon aldığı, nasıl boş koşu yaptığı, rakip savunmaların önünde nasıl duvar olup arkadaşlarına pas dağıttığı ders olmalı. Falcao'nun hızlı hareket edip hızlı düşünmesine Galatasaraylı oyuncular ağır oynadıklarından dolayı ayak uydurmakta zorlanıyorlar. Belhanda-Feghouli ikilisinin birbirleri ile oluşturduğu pas trafiği bazen öyle abartılı oluyor ki Galatasaray hem hücumda zaman kaybı yaşıyor hem rakip savunmalar çabuk toparlanıyor. Bu iki oyuncu Afrika Kupası'nın yorgunluğunu atamamışlar. Bir an önce fabrika ayarlarına dönmeleri gerekiyor. Falcao'nun golünde, Lemina'nın yerine giren Ömer Bayram'la organize ettiği hızlı hücum, hızlı paslaşmanın ürünüydü. Fatih Terim, takım içinde kanatlardan birine Rodrigues-Onyekuru tipinde hücuma dikine ve hızlı gidebilecek bir oyuncuyu monte etmeye çalışmalı. Çünkü Galatasaray kanat ataklarını sadece Mariano- Nagatomo ikilisi üzerine kuruyor ve bu da yeterli olmuyor.

Mario Lemina, çabukluğu, tekniği ve topu hızlı taşıma becerisi ile kanatta bu görevi yapabilir. Radamel Falcao'nun dönerek ilk yarıda atamadığı golün pasını Lemina kanattan getirmişti. Fatih Terim, Luyindama-Marcao ikilisini özellikle Şampiyonlar Ligi'nde çok riskli oynamamaları konusunda uyarmalıdır. Galatasaray taraftarlarının tüyleri, bu iki oyuncu topla buluşunca diken diken oluyor. Yani Luyindama- Marcao ikilisi oyun kurmayı bırakıp basit oynamayı tercih etmeli. Galatasaray'ın kadrosu her maçta fazlası ile topa hakim olacaktır. Rakipler önce savunma yapacak sonra da tıpkı Kasımpaşa'nın dün yaptığı gibi kontratak kollayacaktır. Bu Galatasaray'ın güçlü oyun sergilediğini gösterebilir ama çabuk oynamayıp hızlı hücum etmedikçe Galatasaray golü bulmakta sıkıntılar yaşayabilir.