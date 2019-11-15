Şenol Güneş'in Milli Takım'a yansıttığı parlak ışıkların güzelliğini EURO 2020 biletini alarak yaşadık. Turnuva boyunca Milli Takım'a katkıda bulunan tüm oyunculara teşekkürü borç bilmeliyiz.

Dünya şampiyonu Fransa'yı yendik ve Paris'te kaybetmedik. Moldova ve Arnavutluk'tan 6'şar puan aldık. Oynadığımız futbol ve ortaya koyduğumuz mücadeleyle EURO 2020'yi hakettik. 2016'ya İzlanda'yı yenip gitmiştik. Tek yenilgi aldığımız İzlanda'ya karşı stresli, baskılı ama çok akıllı bir oyun oynadık. Kazanamadık ancak aldığımız beraberlikle Avrupa biletini 5'inci kez cebimize koyduk.

İzlanda'ya karşı doğru bir strateji uyguladık.

Topa hakim olduk, telaş yapmadık, hücuma az ama etkili çıktık. Eğer final paslarında Cengiz Ünder, kaptan Burak ve Hakan Çalhanoğlu tercihlerini doğru yapsalardı golü de bulacaktık. Maçın tek ciddi ve net pozisyonuna Burak'la girdik ama atamadık. İzlanda'ya karşı maç boyunca tek yürek halinde mücadele ettik, savaştık, tekmeye kafa soktuk ve alkışı hakeden bir başarıya imza attık. Türkiye'yi ayağa, kaldıran, coşturan, tribünleri dolduran, gurur duyacağımız genç ve yetenekli bir Milli Takımımız var. Küme düşmüş bir Milli Takımı zirveye çıkaran, gencini, tecrübelisini aynı ortamda buluşturup sevgiyle kucaklayan, zihinlerine başarıyı aşılayan ve her oyuncuya kapıları ardına kadar açan, adaletli davranan Şenol Güneş'i kutluyorum. Bu oyuncuların kıymetini bilecek bir teknik adama sahibiz. Şenol Güneş ve oyuncularının başarıları Milli Takım'ı "Ülkenin takımı" haline getirdi.

Eskiden Milli maçlarda insanlar tribüne gitmezdi. Şimdi güvenilen, sevilen ve tribünleri ağzına kadar dolduran bir Milli Takım'a sahibiz. Hekesten Allah razı olsun.